Edifier W320TN: En smart og højkvalitets ægte trådløse øretelefoner

Edifier W320TN True Wireless Noise Cancellation Earbuds er for nylig kommet på markedet og tilbyder brugerne en avanceret lydoplevelse. Disse øretelefoner er spækket med funktioner såsom et AI Multimodal Adaptive System, LDAC-lydkodning og fokus på at forbedre både musikafspilning og telefonopkald.

Det iøjnefaldende træk ved W320TN er dets AI Multimodal Adaptive System, som kombinerer lyde og algoritmer for at give robust støjreduktion, high-fidelity lydkvalitet og klare stemmeopkald. Edifier har behandlet det almindelige problem med luftlækage gennem omhyggelig analyse og test, der har fundet en balance mellem støjisolering og bevidsthed om den virkelige verden.

Når det kommer til lydkvalitet, skuffer W320TN ikke. Med LDAC-lydkodning og -afkodning og en 96kHz/24 bit samplinghastighed kan disse øretelefoner transmittere tre gange så mange musikalske detaljer sammenlignet med deres konkurrenter. Derudover er de Hi-Res Wireless-certificerede, hvilket sikrer nøjagtig lydafkodning og gendannelse for en fordybende lydoplevelse.

Krystalklare stemmeopkald er et andet højdepunkt ved disse øretelefoner. De har 3+3 mikrofoner med AI Adaptive Environmental Noise Cancellation, som aktivt eliminerer baggrundsstøj for at sikre uafbrudte samtaler, selv i støjende omgivelser.

W320TN tilbyder en lang batterilevetid med kun 10 minutters opladning, hvilket giver en times brug. Med ANC tændt giver øretelefonerne 3.5 timers spilletid, hvilket strækker sig til 5.5 timer, når ANC er slukket. Sammen med opladningsetuiet tilbyder W320TN en samlet spilletid på 14 timer med ANC og 22 timer med ANC slukket.

Med hensyn til ergonomi og yderligere funktioner tilbyder W320TN et let design med åben pasform for at reducere øretrykket. Den har også en infrarød bæredetektionssensor, der sætter musik og støjreduktion på pause, når øretelefonerne fjernes. Disse øretelefoner kan forbindes til to Bluetooth-enheder samtidigt, hvilket muliggør hurtig enhedsskift. Med en IP54-klassificering er de sved- og stænktætte, velegnet til fitness-gængere og udendørsentusiaster.

For mobile spillere tilbyder W320TN en lav latenstid på 80 ms i spiltilstand, hvilket sikrer bedre audio-video-synkronisering til konkurrencedygtige spil.

Edifier W99.99TN til en pris på 320 £ falder ind under markedskategorien i mellemklassen, men pakker en række funktioner, der gør den til en værdig investering for lydentusiaster.

Som konklusion tilbyder Edifier W320TN en kombination af smart teknologi og højkvalitets lydoutput. Med sine intelligente funktioner, fokus på lyd- og opkaldskvalitet og holdbarhed henvender disse øretelefoner sig til en bred vifte af brugere, herunder audiofile, travle fagfolk og hverdagsforbrugere.

Kilde: Mighty Gadget (www.mightygadget.co.uk)