EA FC 24 Prime Gaming Pack 2: Samme gamle belønninger, hvordan man gør krav på dem

EA Sports og Amazon Prime har igen skuffet fans med det matte indhold af EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 til november. Dette partnerskab, der startede tilbage i FIFA 19, har til formål at give en månedlig Prime Gaming Pack til hver EA FC 24-spiller, som også abonnerer på Amazon Prime. Belønningen for denne måned er dog ikke bedre end den undervældende Pack 1, som blev modtaget i sidste måned.

I et forsøg på at lokke spillere før den populære Black Friday-begivenhed i Ultimate Team, har EA ikke formået at forbedre kvaliteten af ​​belønningerne. Chancerne for at trække en stor spiller forbliver de samme, da antallet af spillere, spillervalg og forbrugsvarer alle er blevet reduceret.

Så hvad kan du forvente af EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 til november 2023? Belønningerne inkluderer et 20-spils lån af Heung-Min Son sjældne guldspillergenstande, 4 sjældne guldspillergenstande, 1 81+ spillervalg og 6 sjældne forbrugsvarer. Desværre er der ingen overraskelser eller forbedringer at se frem til.

For at gøre krav på dine EA FC 24 Prime Gaming Pack 2-belønninger har du et par muligheder. Gå først over til Prime Gaming og søg efter EA FC 24. Hvis du ikke er Amazon Prime-abonnent, kan du tilmelde dig en gratis prøveperiode. Når du har fundet pakken, skal du klikke på knappen "Gør krav nu" og bekræfte den Amazon Prime-konto, du vil bruge. Tillad Electronic Arts adgang til din Amazon Prime-konto for at forbinde de to konti. Til sidst skal du logge ind på EA FC 24 Ultimate Team på din konsol eller mobil, og belønningerne skulle vente på, at du åbner.

Alternativt kan du gøre krav på pakken gennem Twitch ved at klikke på Prime Loot-ikonet i øverste højre hjørne af skærmen. Se efter EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 og følg de samme trin som nævnt ovenfor.

FAQ:

Q: Er belønningerne i EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 bedre end den forrige pakke?

A: Desværre forbliver belønningerne de samme, uden forbedringer med hensyn til spillere, spillervalg eller forbrugsvarer.

Q: Hvordan kan jeg gøre krav på EA FC 24 Prime Gaming Pack 2?

A: Du kan gøre krav på pakken ved at besøge Prime Gaming eller gennem Twitch's Prime Loot. Følg trinene beskrevet i artiklen for at få dine belønninger.