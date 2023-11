Udforskning af det forsinkede gasudblæsning i dværggalakser: En nøgle til at forstå stjernedannelse

Astronomer ved University of Michigan har gjort en spændende opdagelse om stjernedannelse i dværggalakser. I modsætning til hvad man tror, ​​har disse kompakte galakser med færre stjerner faktisk større områder af stjernefabrikker og højere stjernedannelseshastigheder sammenlignet med massive galakser. Dette fænomen er ifølge forskningen ledet af Michelle Jecmen og Sally Oey forbundet med en 10 millioner års forsinkelse i udblæsningen af ​​den gas, der er til stede i miljøerne i disse dværggalakser.

I mere udviklede galakser, såsom vores Mælkevej, har massive stjerner en tendens til at eksplodere som supernovaer, hvilket genererer en kollektiv supervind, der driver gas og støv ud af galaksen. Denne supervind sætter en stopper for stjernedannelsen. Men i mindre forurenede dværggalakser kollapser massive stjerner til sorte huller i stedet for at eksplodere, hvilket fører til tilbageholdelse af gas og støv i de stjernedannende områder. Denne forsinkelse i gasudblæsning giver mulighed for en længere periode med stjernedannelse og højere koalescenshastigheder.

Undersøgelsens resultater kaster ikke kun lys over stjernedannelsens dynamik i dværggalakser, men har også betydelige implikationer for forståelsen af ​​det tidlige univers. Denne 10 millioner-årige periode med forsinket gasudblæsning giver astronomer en unik mulighed for at observere scenarier, der ligner det kosmiske daggry, en periode lige efter Big Bang. I disse uberørte dværggalakser skaber sammenklumpningen af ​​gas huller, hvorigennem ultraviolet (UV) stråling kan undslippe, en proces, der ligner det, der skete under den kosmiske daggry.

At observere lavmetallicitet dværggalakser med rigelig UV-stråling giver forskerne mulighed for at få et glimt ind i fortiden og få indsigt i de tidlige stadier af universet. Denne forskning har også relevans for at studere galakser, der i øjeblikket observeres ved kosmisk daggry af James Webb Space Telescope.

Holdets undersøgelser blev understøttet af astrofysiske billeder fra Hubble-rumteleskopet. Ved at bruge en ny filtreringsteknik, der fangede lyset fra tredobbelt ioniseret kulstof, fandt forskerne observationsbeviser, der understøtter deres hypotese i en nærliggende dværggalakse kaldet Mrk 71. Tilstedeværelsen af ​​en diffus glød af ioniseret kulstof indikerede, at energi i området blev udstrålet væk. , hvilket forhindrer dannelsen af ​​en supervind.

Disse fund giver et nyt perspektiv på stjernedannelse i dværggalakser, og understreger vigtigheden af ​​gasudblæsningsforsinkelser for at muliggøre længere perioder med stjernedannelse. At forstå disse processer bidrager til vores bredere viden om universets oprindelse og kan hjælpe med at låse op for mysterierne om den kosmiske daggry.

FAQ

1. Hvad er dværggalakser?

Dværggalakser er små galakser, der indeholder færre stjerner sammenlignet med deres større modstykker. De kommer i forskellige former, herunder uregelmæssige, elliptiske og spiralformede.

2. Hvordan har mindre udviklede dværggalakser større stjernedannende områder?

I mindre udviklede dværggalakser giver en 10 millioner års forsinkelse i udblæsning af gas stjernedannende områder til at beholde deres gas og støv. Denne forlængede periode med gasretention muliggør en højere hastighed af stjernedannelse.

3. Hvad er betydningen af ​​UV-stråling i denne forskning?

Ultraviolet (UV) stråling ioniserer brint, en proces, der også fandt sted efter Big Bang. Ved at studere lavmetallicitet dværggalakser med rigelig UV-stråling kan forskere få indsigt i det kosmiske daggry og det tidlige univers.

4. Hvordan blev holdets observationer understøttet af Hubble-rumteleskopet?

Forskerne brugte en ny filtreringsteknik med Hubble-rumteleskopet til at fange lyset af tredobbelt ioniseret kulstof. Denne teknik gav observationsbeviser, der understøtter deres hypotese i den nærliggende dværggalakse, Mrk 71.

[Kilde: University of Michigan](http://umich.edu)