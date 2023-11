Nye DualSense-controller-tilbud afsløret under Black Friday

I løbet af den spændende uge med Black Friday-salg har PlayStation-fans ivrigt ventet på én ting – udgivelsen af ​​DualSense-controlleren. Endelig er ventetiden forbi, og spillere kan nu få fingrene i denne innovative controller hos udvalgte forhandlere i Storbritannien, fra kun £38.99. Xbox-fansene behøver heller ikke føle sig udenfor, da Xbox-controllere også er tilgængelige til samme pris i en begrænset periode.

For dem, der planlægger at handle på ShopTo denne Black Friday, venter et endnu mere lokkende tilbud. Udover DualSense-controlleren til en pris på 39.85 GBP, vil kunder også modtage et gavekort på 5 GBP. Det er den perfekte mulighed for at få fat i denne meget eftertragtede controller til en fantastisk pris, mens du også nyder en lille ekstra bonus.

Black Friday bringer et væld af spændende tilbud med sig, og spilleentusiaster bør ikke gå glip af denne chance for at opgradere deres spiloplevelse. Ud over DualSense Controller-tilbuddene er der fantastiske rabatter på flere andre PlayStation-produkter. Midnight Black DualSense Controller er i øjeblikket 35% rabat, mens Cosmic Red, Nova Pink og Starlight Blue-versionerne alle er nedsat med 40% - hvilket bringer dem ned til £64.99 hver.

Men det er ikke alt! Black Friday tilbyder også en unik mulighed for dem, der har kigget på PlayStation 5-konsollen. ShopTo tilbyder i øjeblikket PlayStation 5 med et diskdrev til kun £359.95 – en utrolig reduktion på £110. Denne aftale inkluderer ikke spil, men for dem, der leder efter bundttilbud, er der flere muligheder tilgængelige.

