Dota 2s seneste patch bringer balanceændringer og spændende opdateringer

Valve Software har frigivet den længe ventede 7.42e-patch til Dota 2 efter konklusionen af ​​The International (TI) i slutningen af ​​oktober. Mens nogle spillere måske har håbet på mere omfattende ændringer, fokuserer denne opdatering på balancejusteringer og taljusteringer. Den adresserer dog dominansen af ​​visse Strength-helte, såsom Bristleback, Chaos Knight og Spirit Breaker, i metaspillet i TI 2023.

De tanky, høj-skade Strength-helte, der styrede spillet fra start til slut, har modtaget tiltrængte nerver i denne patch. Bristleback, der er kendt for sin Aghanim's Scepter-in-Bloodstone-bygning, har fået reduceret den maksimale skade på sin Quill Spray. Derudover har hans Aghanim's Shard-evne, Hairball, nu et kortere kastområde og længere nedkøling. Bristlebacks Level 20-talent, som øgede Quill Spray Stack Damage, er også blevet svækket.

Chaos Knight, som var et populært valg til bærerollen, har set justeringer af sin bæredygtighed og landbrugsevner. Straffen for at stjæle liv mod kryb for Chaos Strike er blevet øget, sammen med et markant løft i mana-omkostningerne for Phantasm. Disse ændringer har til formål at reducere hans tidlige spildominans og gøre det sværere for ham at chikanere modstandere i banen.

Spirit Breaker, helten fra TI 2023, har stået over for nerver til hans Charge of Darkness-færdighed og hans Aghanim's Scepter-opgradering. Nedkølingen for Charge of Darkness er blevet øget, hvilket gør det mindre bekvemt at sætte ganks op. Greater Bash, hans anden signaturevne, er også blevet svækket mod kryb, hvilket gør det mere udfordrende for Spirit Breaker at klare bølger.

Ved siden af ​​disse justeringer tilbyder 7.42e-patchen buffs til adskillige Agility- og Intelligence-helte, som blev overskygget af Strength-heltenes dominans. Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan og Timbersaw har alle fået forbedringer af deres færdigheder og evner, hvilket gør dem til mere levedygtige valg i metagamet.

Ud over helteændringer introducerer denne patch justeringer af populære og upopulære genstande. Hand of Midas og Heart of Tarrasque, som ofte er købt under TI, har fået nerver til at reducere deres kraft. I mellemtiden er underudnyttede kampgenstande fra det tidlige spil blevet poleret, hvilket øger deres relevans og levedygtighed i kampe.

Med disse balanceændringer og opdateringer kan Dota 2-fællesskabet forvente et skift i metaspillet, hvilket åbner muligheder for nye strategier og heltevalg. Justeringerne i 7.42e-patchen sigter mod at skabe en mere dynamisk og forskelligartet spiloplevelse i den kommende ESL One Kuala Lumpur 2023-turnering, hvor 12 hold vil konkurrere om en del af præmiepuljen på USD 1 million.

FAQ

Spørgsmål: Hvilke ændringer blev der foretaget på de populære Strength-helte?

A: Bristleback, Chaos Knight og Spirit Breaker har alle fået nerver til at reducere deres dominans i metagamet. Bristlebacks Quill Spray-skader og talentbonusser er blevet reduceret, Chaos Knights livstyveri mod kryb er blevet straffet, og Spirit Breakers anklage og ultimative evner har oplevet øget nedkøling.

Q: Hvilke Agility- og Intelligence-helte er blevet pudset?

A: Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan og Timbersaw har modtaget buffs for at forbedre deres færdigheder og evner, hvilket gør dem til mere levedygtige muligheder i spillet.

Spørgsmål: Er nogen genstande blevet nørdet eller poleret?

A: Ja, populære genstande som Hand of Midas og Heart of Tarrasque er blevet nørdet, mens mindre brugte kampgenstande som Eternal Shroud, Vladimir's Offering og Pavise er blevet poleret, hvilket øger deres effektivitet i kampe.