Cyberpunk 2077 2.0-udgivelse: Udviklere advarer pc-brugere om at tjekke CPU-kølesystemer

Den længe ventede udgivelse af Phantom Liberty er lige rundt om hjørnet og bringer en genopblussen af ​​popularitet til 2020-spillet Cyberpunk 2077. CD Projekt har arbejdet utrætteligt på at komme sig efter spillets første stenede lancering, og nu opfordrer udviklerne pc-brugere til at tjekke deres CPU-kølesystemer som forberedelse til den kommende Cyberpunk 2077 2.0-opdatering.

En udvikler, Filip Pierściński, tog til Twitter for at understrege vigtigheden af ​​at tjekke CPU-kølesystemer. Han sagde, at arbejdsbyrden på en 8-core CPU forventes at nå op på omkring 90%, hvilket skubber hardwaren til dets grænser. For at sikre en jævn oplevelse anbefalede han at køre et benchmarkværktøj som Cinebench for at kontrollere stabiliteten af ​​brugernes systemer.

Fans, der udtrykte bekymring over deres hardwares evne til at håndtere Cyberpunk 2077 2.0 eller Phantom Liberty, blev beroliget af Filip i kommentarerne. I mellemtiden har CD Projekt udgivet en oversigt over, hvad spillere kan forvente af Phantom Liberty DLC, såvel som det ekstra indhold, der er inkluderet i den gratis Cyberpunk 2077 2.0-opdatering.

Efterhånden som udgivelsesdatoen for Phantom Liberty nærmer sig, forventes Cyberpunk 2077 at have en langsom fade-out. Selvom der ikke er planer om mere DLC, er en efterfølger på vej, selvom detaljer om den er sparsomme.

Cyberpunk 2077 2.0-opdateringen skaber begejstring blandt fans og markerer en anden lancering af spillet. Med dets nye indhold og forbedringer venter spillere spændt på opdateringens ankomst.

