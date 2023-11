Har Walmart noget som prime?

I en verden af ​​online shopping er Amazon Prime blevet synonymt med bekvemmelighed og frynsegoder. Med sin hurtige forsendelse, eksklusive tilbud og adgang til streamingtjenester er det ikke underligt, at mange kunder er strømmet til for at blive Prime-medlemmer. Men hvad med Walmart? Har detailgiganten et lignende tilbud til at konkurrere med Amazon Prime? Lad os finde ud af det.

Walmart+: En førsteklasses konkurrent?

Walmart lancerede sin egen abonnementstjeneste kaldet Walmart+ i september 2020. Selvom det sigter mod at give en lignende oplevelse som Amazon Prime, er der nogle vigtige forskelle. Walmart+ tilbyder ubegrænset gratis levering af kvalificerede varer fra butikker, brændstofrabatter og Scan & Gos bekvemmelighed i udvalgte butikker. Det inkluderer dog ikke streamingtjenester som Amazon Prime Video eller musikstreaming.

FAQ:

1. Hvor meget koster Walmart+?

Walmart+ medlemskab er prissat til $12.95 per måned eller $98 per år, hvilket gør det lidt billigere end Amazon Primes årlige gebyr på $119.

2. Er Walmart+ tilgængelig overalt?

Walmart+ er tilgængelig i USA, men tilgængeligheden af ​​visse funktioner kan variere afhængigt af din placering.

3. Hvad er fordelene ved Walmart+?

Walmart+ tilbyder ubegrænset gratis levering af kvalificerede varer, brændstofrabatter på deltagende tankstationer og Scan & Gos bekvemmelighed til at shoppe i butikken.

4. Kan jeg annullere mit Walmart+-medlemskab?

Ja, du kan til enhver tid annullere dit Walmart+-medlemskab. Det er dog vigtigt at bemærke, at medlemskontingenter ikke kan refunderes.

konklusion:

Mens Walmart+ tilbyder nogle frynsegoder, der kan konkurrere med Amazon Prime, kommer det til kort med hensyn til streamingtjenester. Hvis du primært leder efter hurtig forsendelse og fordele i butikken, kan Walmart+ være et passende alternativ. Men hvis du er interesseret i en mere omfattende pakke, der inkluderer streaming underholdning, er Amazon Prime fortsat det bedste valg. I sidste ende vil beslutningen mellem de to afhænge af dine personlige præferencer og behov.