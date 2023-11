Stopper helvedesildsvaccinen dig i at få helvedesild?

Stopper helvedesildsvaccinen dig fra at få helvedesild?

Helvedesild, også kendt som herpes zoster, er en smertefuld virusinfektion forårsaget af varicella-zoster-virus, den samme virus, der forårsager skoldkopper. Det rammer typisk ældre voksne og personer med svækket immunforsvar. Den gode nyhed er, at der findes en vaccine til at forhindre helvedesild, men garanterer den fuldstændig beskyttelse? Lad os dykke ned i dette spørgsmål og udforske fakta.

Helvedesildsvaccinen, kendt som Zostavax, har været meget brugt siden den blev godkendt af Food and Drug Administration (FDA) i 2006. Men i 2017 blev der introduceret en mere effektiv vaccine kaldet Shingrix, som nu er det foretrukne valg til at forebygge helvedesild . Begge vacciner virker ved at booste immunsystemets reaktion på varicella-zoster-virus.

Selvom helvedesildsvaccinen reducerer risikoen for at udvikle helvedesild markant, giver den ikke fuldstændig immunitet. Ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC) er Shingrix-vaccinen omkring 90% effektiv til at forebygge helvedesild. Det betyder, at selvom du er blevet vaccineret, er der stadig en lille chance for, at du kan udvikle infektionen. Men hvis du får helvedesild efter at være blevet vaccineret, er symptomerne normalt mildere, og sygdommens varighed er kortere.

FAQ:

Q: Hvem skal få helvedesildsvaccinen?

A: CDC anbefaler, at voksne i alderen 50 år og ældre får Shingrix-vaccinen, uanset om de har haft helvedesild før eller har modtaget den tidligere vaccine, Zostavax.

Q: Hvor mange doser af vaccinen er påkrævet?

Sv: Shingrix-vaccinen indgives i to doser, hvor den anden dosis gives 2 til 6 måneder efter den første dosis.

Q: Er der nogen bivirkninger?

A: Som enhver anden vaccine kan helvedesildsvaccinen forårsage bivirkninger, herunder ømhed på injektionsstedet, muskelsmerter, træthed og hovedpine. Disse bivirkninger er normalt milde og forbigående.

Som konklusion, mens helvedesildsvaccinen ikke garanterer fuldstændig beskyttelse mod helvedesild, er den yderst effektiv til at reducere risikoen for at udvikle infektionen. Det anbefales kraftigt at blive vaccineret til personer i alderen 50 og ældre for at minimere sværhedsgraden og varigheden af ​​helvedesildsymptomer. Rådfør dig med din læge for at afgøre, om helvedesildsvaccinen er den rigtige for dig.