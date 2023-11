Har jeg brug for en 3. helvedesildsvaccine?

Da COVID-19-pandemien fortsætter med at dominere overskrifter, er det vigtigt ikke at glemme andre sundhedsmæssige bekymringer. En sådan bekymring er helvedesild, en smertefuld virusinfektion forårsaget af varicella-zoster-virus, som også forårsager skoldkopper. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) anbefaler, at voksne i alderen 50 år og ældre får to doser af helvedesildsvaccinen, kendt som Shingrix, for at beskytte mod denne potentielt invaliderende tilstand. Et almindeligt spørgsmål, der opstår, er imidlertid, om en tredje dosis er nødvendig. Lad os udforske dette emne yderligere.

Hvad er helvedesildsvaccinen?

Helvedesildsvaccinen, Shingrix, er en yderst effektiv vaccine, der hjælper med at forhindre helvedesild og dens komplikationer. Det gives i to doser, hvor den anden dosis administreres to til seks måneder efter den første. Shingrix anbefales til voksne i alderen 50 år og ældre, selvom de tidligere har haft helvedesild eller modtaget den ældre helvedesildsvaccine, Zostavax.

Hvorfor kan en tredje dosis være nødvendig?

Mens to-dosis regimet af Shingrix giver stærk beskyttelse mod helvedesild, har undersøgelser vist, at vaccinens effektivitet kan falde over tid. CDC anbefaler i øjeblikket, at personer, der er moderat eller svært immunkompromitterede, modtager en tredje dosis af vaccinen efter at have afsluttet den indledende to-dosis serie. Denne ekstra dosis har til formål at forstærke og forlænge immunresponset, hvilket giver fortsat beskyttelse mod helvedesild.

Hvem bør overveje en tredje dosis?

CDC anbefaler specifikt en tredje dosis Shingrix til personer, der har gennemgået solid organtransplantation, hæmatopoietisk stamcelletransplantation eller er blevet diagnosticeret med tilstande, der alvorligt svækker immunsystemet. Det er vigtigt at konsultere en læge for at afgøre, om du falder ind under denne kategori, og om en tredje dosis er passende for dig.

Konklusion

Mens flertallet af individer ikke vil kræve en tredje dosis af helvedesildsvaccinen, kan de, der er immunkompromitterede, drage fordel af den ekstra beskyttelse, den giver. Som altid er det vigtigt at rådføre sig med en sundhedsperson, som kan vurdere dine individuelle forhold og give personlige anbefalinger. Hold dig informeret, vær beskyttet, og prioriter dit helbred.