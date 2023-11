Nye Game Studios Shine ved TIGA Awards 2023

Det britiske handelsorgan TIGA afholdt for nylig sin årlige prisuddeling, der hædrede enestående præstationer i spilindustrien. Dette års priser viste nyskabelsen og kreativiteten i nye spilstudier og fremhævede deres bidrag til det stadigt udviklende spillandskab.

Dlala Studios kom som sejrende ud af ceremonien, som hævdede den prestigefyldte Game of the Year-pris for deres fængslende kreation, Disney Illusion Island. Dette fortryllende spil sikrede sig ikke kun den øverste hæder, men vandt også titlen som Bedste sociale spil, og fængslede spillere med sit fordybende gameplay og fængslende historie.

Ustwo Games dukkede op som en anden bemærkelsesværdig vinder, og opnåede anerkendelse i to kategorier. Med deres tankevækkende spil, Desta: The Memories Between, vandt Ustwo Games ikke kun Diversity Award, men modtog også udmærkelsen Creativity in Games. Desta: The Memories Between dykker ned i nye dimensioner af historiefortælling og tilbyder spillerne en frisk og fordybende spiloplevelse.

Sumo Digital, et fremtrædende studie kendt for sit enestående håndværk, sikrede sig prisen for bedste store studie, et vidnesbyrd om deres dedikation og talent. Derudover hævdede de også æren af ​​at være den første modtager af den nye kategori for bedste talentudviklingsinitiativ. Sumo Digitals forpligtelse til at pleje talent og fremme vækst inden for branchen har høstet velfortjent anerkendelse.

TIGA Awards 2023 introducerede to nye kategorier for at fejre ekspertise på forskellige områder. Playground Games vandt Commitment to Workplace Wellbeing Award, hvilket viser deres dedikation til at fremme et positivt arbejdsmiljø. I mellemtiden blev Rocksteady Studios hædret med Commitment to ESG-prisen for deres bæredygtige og ansvarlige praksis.

Anerkendelsen strakte sig ud over studierne til bemærkelsesværdige personer, der har ydet betydelige bidrag til spilindustrien. Playground Games' HR-direktør, Geraldine Cross, modtog Outstanding Individual Award, som anerkender hendes enestående lederskab og bidrag til virksomhedens succes. Flix Interactive CEO John Tearle blev overrakt prisen for Outstanding Leadership Award, som anerkendelse af hans visionære tilgang til spiludvikling.

TIGA Awards 2023-ceremonien var en bragende succes, med mere end 350 deltagere samlet ved det prestigefyldte Troxy London. Dette års vindere repræsenterer en ny bølge af talent og innovation i spilindustrien, der flytter grænser og fængslende spillere over hele verden.

