Kan AI overtage klientfeedback?

Dentsu Creative har udviklet "The Artificial Client", et AI-eksperiment, der giver feedback på kreativt arbejde fra tre fiktive klienter. Eksperimentet, selvom det er mere legende end seriøst, fremhæver de potentielle anvendelser af AI i industrien. Agenturet foreslår, at AI kan bruges til at teste ægte kreativt arbejde og afdække indsigt med virtuelle kundepersonas. Derudover kan AI anvendes til at designe engagerende mærkevareoplevelser og hjælpe kunder med at finde de rigtige produkter. Det kan også bruges til at besvare komplekse kundespørgsmål.

Den kunstige klient kombinerer forskellige AI-modeller, herunder InstructBLIP og Microsoft Azures Viseme API, for at opnå funktioner, der ikke er let tilgængelige med almindeligt anvendte modeller. Denne evne til at teste, træne og kombinere AI-modeller gør det muligt for bureauet hurtigt at prototype og bygge AI-produkter i stor skala. Ifølge Dentsu Creative Amsterdams teknologichef, Luke Vink, er formålet med The Artificial Client at fremvise potentielle brugssager af AI og demonstrere, hvordan brands kan skabe en unik AI-stemme gennem relevante, brandede AI-assistenter.

Boris Nihom, co-CEO for Dentsu Creative Amsterdam, understreger, at selvom AI kan være et værdifuldt værktøj, kan det ikke erstatte vigtigheden af ​​et ægte kunde-agentur-forhold. Agenturet ser AI-prototyper som et middel til at teste grænserne for den nuværende teknologi og forbedre kundeoplevelsen.

Samlet set fungerer The Artificial Client som en underholdende demonstration af de muligheder, AI tilbyder i den kreative industri. Ved at udnytte kraften i forskellige AI-modeller kan brands udnytte AI til at forbedre deres kreative processer og levere forbedrede kundeoplevelser.

