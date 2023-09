Udgiver Aniplex har annonceret et nyt brætspil-stilspil med titlen Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! til Nintendo Switch. Dette spil skal udgives i 2024 og er baseret på den meget populære anime- og mangaserie Demon Slayer. Men på nuværende tidspunkt vil den kun være tilgængelig i Japan.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! følger franchisens første videospilstilpasning, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, som blev lanceret i 2021 og kom til Nintendo Switch i 2022. Mens detaljer om Mezase! Saikyou Taishi! i øjeblikket er begrænset, giver annonceringstraileren og den officielle Demon Slayer-webside glimt af, hvad spillere kan forvente.

I modsætning til den tidligere kampspilstilpasning, Mezase! Saikyou Taishi! ser ud til at være mere fokuseret på en brætspilslignende oplevelse, der potentielt henter inspiration fra den populære Mario Party-serie. Selvom specifik gameplay-mekanik ikke er blevet afsløret, kan fans af Demon Slayer forudse en fordybende og engagerende oplevelse, der ligner det godt modtagne kampspil.

Selvom en vestlig udgivelse ikke er blevet bekræftet, er der håb om, at fans uden for Japan også vil få mulighed for at nyde Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!. Både Demon Slayer-entusiaster kan dele deres begejstring og forventning til spillet i kommentarerne.

