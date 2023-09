iPhone 15 Pro Max forventes at have en højere pris

Apple er klar til at afsløre sin nye generation af iPhones, inklusive flagskibet iPhone 15 Pro Max, ved en begivenhed i dag. Rapporter tyder på, at de nye Pro-varianter vil komme med en højere pris sammenlignet med tidligere modeller.

Der er dog nogle gode nyheder for dem, der ønsker at købe den nuværende model, iPhone 14 Pro Max. Forud for aftenens begivenhed har Amazon UK reduceret prisen på 128GB iPhone 14 Pro Max i Space Black til £999, en rabat på 17 % fra dens oprindelige pris. Denne rabat kan være betydelig for dem, der ønsker at opgradere fra en ældre model.

Selvom den nuværende model kan tilbyde besparelser, er det værd at overveje, hvad iPhone 15 Pro Max har i vente. Ifølge rygter forventes den nye flagskibsenhed at have USB-C-forbindelse, hurtigere 35W opladning og en redesignet ramme med tyndere rammer. Disse opgraderinger kan dog have en højere pris sammenlignet med iPhone 14 Pro Max.

Definitioner:

– iPhone 15 Pro Max: Den kommende flagskibssmartphone fra Apple, der forventes at blive afsløret ved en begivenhed.

– iPhone 14 Pro Max: Den nuværende flagskibssmartphone fra Apple.

– Pro-varianter: Henviser til de avancerede modeller i iPhone-serien.

– USB-C-forbindelse: En type stik, der giver mulighed for hurtigere dataoverførsel og opladningshastigheder.

– 35W opladning: Refererer til enhedens opladningsevne med 35 watt strøm.

– Titanium stel: Et materiale, der kan bruges til rammen på iPhone 15 Pro Max, hvilket kan give ekstra holdbarhed.

– Tyndere rammer: Refererer til den reducerede størrelse af kanterne omkring skærmen på iPhone, hvilket resulterer i et større visningsområde.

