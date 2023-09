Cyberangreb på MGM Resorts forårsager forstyrrelser for kunderne

Kunder hos MGM Resorts har oplevet problemer med spilleautomater og online værelsesreservationssystemer efter et cyberangreb på den populære casino- og hotelgigant. Mens visse systemer blev lukket ned på grund af cybersikkerhedsproblemet, sagde MGM Resorts, at dets faciliteter forblev operationelle. Kunder rapporterede om forskellige problemer, såsom defekte digitale nøgler, der resulterede i, at de kom ind i de forkerte lokaler. Nogle personer tog til sociale medier for at klage over annullerede reservationer, manglende evne til at tjekke ind, foretage kortbetalinger eller logge ind på deres MGM-konti.

Som svar på hændelsen indledte MGM Resorts en undersøgelse med hjælp fra eksterne cybersikkerhedseksperter. De underrettede også retshåndhævelsen og traf øjeblikkelig handling for at beskytte deres systemer og data ved at lukke visse systemer ned. Selskabets undersøgelse er i øjeblikket i gang for at fastslå arten og omfanget af cyberangrebet. På trods af angrebet forbliver resortets spise-, underholdnings- og spillefaciliteter i drift, og gæster kan stadig få adgang til deres hotelværelser med assistance fra receptionen.

Imidlertid er virksomhedens hovedwebsted i øjeblikket utilgængeligt, hvilket omdirigerer kunder til at kontakte dem via telefon eller tredjepartswebsteder. MGM Resorts ejer en række hoteller og kasinoer i hele USA, inklusive velkendte lokationer i Las Vegas. Dette markerer den anden cybersikkerhedshændelse for virksomheden, hvor et tidligere brud fandt sted i 2019, da hackere stjal over 10 millioner kunderegistre. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om lignende data er blevet kompromitteret i det aktuelle cyberangreb.

Kilder: BBC News

Definitioner: Cyberangreb – et forsøg på at få uautoriseret adgang til computersystemer eller netværk, typisk med den hensigt at forstyrre eller stjæle data.