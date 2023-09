Astronaut Frank Rubio sætter rekord for kontinuerlige dage i rummet

By

Astronaut Frank Rubio har brudt NASA's enkelt rumflyvningsrekord ved at tilbringe 356 sammenhængende dage i rummet. Rubio har sammen med sine andre besætningsmedlemmer, kommandør Sergey Prokopyev og flyingeniørerne Dmitri Petelin, været en del af Ekspedition 69-besætningen ombord på Den Internationale Rumstation (ISS) i over et år.

Rubios rekordstore mission blev fejret af astronaut Mark Vande Hei, som tidligere havde rekorden på 355 sammenhængende dage i rummet. Vande Hei lykønskede Rubio under en forudindspillet rum-til-jord-samtale den 5. september.

Den nuværende Ekspedition 69-besætning består af to separate grupper, hvoraf den ene har været på rumstationen i næsten et år. Den anden gruppe, inklusive Rubio, har været ombord siden den 27. august. I slutningen af ​​måneden vil de længst siddende besætningsmedlemmer afgå, hvilket markerer afslutningen på deres rekordstore ophold i rummet.

I mellemtiden forbereder tre nye besætningsmedlemmer sig til at slutte sig til ISS. NASA-astronaut Loral O'Hara vil sammen med Roscosmos-kosmonauterne Oleg Kononenko og Nikolai Chub opsende fra Baikonur Cosmodrome i Kasakhstan på et Soyuz MS-24 besætningsskib. De skal efter planen ligge til kaj til Rassvet-modulet på ISS godt tre timer efter opsendelsen.

Den nye besætning vil udføre avanceret rumforskning under deres seks måneder lange mission. Dette inkluderer videnskabelige eksperimenter med mikrotyngdekraft, der vil bidrage til vores forståelse af livsbetingelser i rummet og gavne mennesker både på Jorden og i rummet.

Ud over de igangværende aktiviteter på ISS kan rumentusiaster holde sig opdateret ved at følge rumstationsbloggen, @space_station og @ISS_Research på sociale medieplatforme. Ugentlige videohøjdepunkter kan også findes på NASAs videoopdateringsside.

kilder:

– NASA.gov