Crash Team Rumble Sæson 2: Nye kort, Mode, Hero og Battle Pass

Crash Team Rumble sæson 2 er ankommet med spændende nye tilføjelser til spillet. Spillere kan forvente nye kort, en ny tilstand, en ny helt og et helt nyt kamppas. Den seneste opdatering bringer et nyt bud på spillet og giver nye måder at spille på og uendelig sjov for Crash-fans.

Et af de største højdepunkter i sæson 2 er introduktionen af ​​Party Mode. Dette 4-spiller co-op remix tilbyder en pause fra konkurrencedygtige kampe og giver spillerne mulighed for at slappe af. Det består af 5 distinkte minispilrunder, hver med sine egne udfordringer. Teamwork er afgørende, da spillere skal arbejde sammen for at udføre opgaver og samle ure for at øge deres resterende tid. At mestre hver Party Mode Wave kan endda låse op for en hemmelig Boss Wave, hvilket sætter Crash-veteranernes færdigheder på den ultimative prøve.

Party Mode Rounds byder på forskellige typer gameplay. I Speed ​​Run ræser spillere gennem speed pads, mens de undgår farer som kofangere og nitro-kasser. Hvad er Cookin? kræver, at spillere samler specifikke ingredienser og tilføjer dem til en gryde, der rejser rundt på kortet. Get Lit udfordrer spillere til at bruge et stearinlys til at tænde lanterner spredt rundt i et tårn, inden tiden løber ud. I Dig It søger spillere efter begravede knogler og samler dem igen i midten for at afdække et helt skelet. Endelig giver Balloon Bounce, der udgives senere i sæson 2, spillere til at springe hen over balloner for at score point.

Derudover introducerer sæson 2 en ny helt kaldet Ripto. Denne karakter, der kommer fra Spyro-universet, svinger et scepter og besidder dødbringende og kraftfulde besværgelser. Riptos evner inkluderer at affyre ildkugler, fremkalde lyn og skabe tsunamibølger. Dygtige spillere kan kombinere disse evner for at udløse ødelæggende kombinationer. Ripto vil være tilgængelig senere på sæsonen.

For at supplere de nye gameplay-funktioner tilbyder sæson 2 to nye kort: Waste Deep og Jazz Junction. Waste Deep tager spillere til farlige kloakker fyldt med Cortex' eksperimenter, mens Jazz Junction er et levende natkort med en jazzet atmosfære. Hvert kort byder på sine egne unikke udfordringer og overraskelser.

Endelig kommer sæson 2 med et 100-tiers Battle Pass, der giver spillerne mulighed for at låse op for nye skins, kosmetik, musik og mere. Battle Pass kan erhverves gennem Crash Team Rumble Deluxe Edition eller købes separat.

Crash Team Rumble sæson 2 er nu live og bringer et væld af spændende indhold til spillet. Uanset om du er fan af intens konkurrence eller samarbejdende gameplay, har denne opdatering noget for enhver Crash-entusiast. Gå ikke glip af handlingen!

