Nye eventyr venter i Spaceport Expansion DLC for Construction Simulator

Construction Simulator, udviklet af Weltenbauer Software Entwicklung GmbH, tager spillerne med på en spændende rejse med sin seneste udvidelse. Spaceport Expansion DLC introducerer en helt ny verden af ​​muligheder for byggeentusiaster på tværs af forskellige spilplatforme.

Tag på et uafhængigt og fordybende kampagnekort, der vil fange din fantasi. Med over 40 timers ekstra indhold er der utallige muligheder for at fremvise dine byggefærdigheder og tackle udfordrende projekter. DLC bringer et dynamisk twist til spillet, så spillerne kan designe og konstruere deres helt egen raketopsendelsesbase.

Mens du udforsker stjernerne med Spaceport Expansion DLC for Construction Simulator, vil du være i stand til at påtage dig rollen som en dygtig entreprenør, der former fremtiden for rumudforskning. Fra at lægge fundamentet til affyringsramper til at samle indviklede raketkomponenter, spillet tilbyder en realistisk oplevelse, der helt sikkert vil tilfredsstille din trang til kreativitet og innovation.

Spaceport Expansion DLC er tilgængelig på populære spilplatforme, herunder PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X og pc. Gå sammen med venner online, og deltag i spændende multiplayer co-op gameplay, mens I arbejder sammen om at udføre monumentale byggeprojekter.

Gør dig klar til at låse op for et nyt niveau af spænding og eventyr i Construction Simulator. Dyk ned i Spaceport Expansion DLC og se rummets vidundere udfolde sig for dine øjne. Er du klar til at forme fremtiden for rumudforskning?

FAQ:

Q: Hvad er Construction Simulator?

A: Construction Simulator er et multiplayer online co-op byggesimuleringsspil, hvor spillere påtager sig rollen som en byggeentreprenør og tackler forskellige byggeprojekter.

Q: Hvad tilbyder Spaceport Expansion DLC?

A: Spaceport Expansion DLC introducerer et nyt kampagnekort, over 40 timers ekstra indhold og muligheden for at konstruere en raketopsendelsesbase.

Q: Hvilke platforme er Spaceport Expansion DLC tilgængelig på?

A: Spaceport Expansion DLC er tilgængelig til PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X og pc.