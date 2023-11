Sony lancerer alsidigt α6700 spejlløst kamera i Indien

Sony har introduceret deres seneste tilføjelse til APS-C kamerasortimentet på det indiske marked med det længe ventede α6700 spejlløse kamera. Med en kombination af kompakt design, enestående bærbarhed og brugervenlig funktionalitet er dette kamera indstillet til at imponere fotografentusiaster på alle niveauer.

α6700 har et slankt og moderne design, hvilket gør den til en attraktiv mulighed for brugere på farten. En af dens bemærkelsesværdige funktioner inkluderer en 3-tommers LCD-skærm, der kan vinkles, der understøtter touch-funktionalitet. Dette giver fotografer mulighed for nemt at navigere gennem indstillinger, justere fokuspunkter og gennemgå optagne billeder med et enkelt tryk på skærmen.

Ud over den intuitive grænseflade tilbyder α6700 en tilpasselig skive, der giver fotografer hurtig adgang til deres foretrukne indstillinger. Denne funktion vil helt sikkert appellere til professionelle, der kræver hurtige justeringer i dynamiske optagemiljøer.

Kameraet er udstyret med en elektronisk søger, der giver en klar og fordybende fotograferingsoplevelse. Den elektroniske søger giver et forhåndsvisning af billedet i realtid, så fotografer kan komponere deres billeder nøjagtigt og foretage justeringer efter behov.

Omfattende tilslutningsmuligheder er blevet indarbejdet i α6700. Disse inkluderer en microSD-kortplads, Bluetooth 4.2, dual-band WiFi, et HDMI-mikrostik og fjernbetjeningsfunktionalitet. Disse funktioner sikrer problemfri deling af billeder, overførsel af filer til andre enheder og fjernbetjeningsmuligheder.

For dem, der allerede har linser, tilbyder Sony α6700 som en body-only mulighed til en pris på 1,36,990 Rs. Dette giver fotografer mulighed for at spare omkostninger ved at bruge deres eksisterende objektiver. Sony leverer dog også bundtede pakker til kunder, der foretrækker en komplet opsætning. Kameraet med et 16-50 mm objektiv er tilgængeligt til Rs 1,47,490, mens 18-135 mm zoomobjektivet er prissat til Rs 1,72,990.

Med sine alsidige funktioner, kompakte design og brugervenlighed vil α6700 helt sikkert blive en favorit blandt fotografer, der ønsker at tage fantastiske billeder og udforske verden af ​​spejlløse kameraer.