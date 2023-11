Ny cocktailbar i Kalamazoos centrum tilbyder eksklusiv årsrabat for fællesskabet

Downtown Kalamazoos nyeste tilføjelse til cocktailscenen, Dabney & Co., ryster op ved at tilbyde en unik mulighed for cocktailentusiaster. I anledning af deres et-års jubilæum, der falder sammen med årets største baraften, giver den trendy cocktailbar tilbage til samfundet ved at forære 50 heldige lånere en nøglering, der vil låse op for en årelang rabat.

I stedet for blot at fejre deres milepæl, sigter Dabney & Co. efter at udtrykke taknemmelighed over for sine loyale kunder og bidrage til det pulserende Kalamazoo-samfund i centrum på en meningsfuld måde. Nøgleringen, der er skænket de heldige få, vil give en generøs 15% rabat på alle ordrer i hele 2024.

Med en række omhyggeligt udformede cocktails er Dabney & Co. hurtigt blevet en populær destination for cocktailkendere og dem, der søger en dejlig aften i Kalamazoo centrum. Fra klassiske blandinger til innovative mixologi-kreationer, lader barens ekspertmixologer ingen sten stå uvendt i deres søgen efter at lave den perfekte drikoffer.

Designet til at skabe en inkluderende og indbydende atmosfære, Dabney & Co. byder både nybegyndere og garvede cocktailentusiaster velkommen. Barens forpligtelse til kvalitet, kreativitet og fremragende service har givet dem en hengiven følge og adskillige anerkendelser inden for den lokale mixology-scene.

FAQ:

Q: Hvornår starter den årelange rabat hos Dabney & Co.?

A: Rabatten begynder ved modtagelse af nøgleringen og vil være gyldig i hele 2024.

Spørgsmål: Kan jeg bruge årsrabatten til enhver ordre?

A: Ja, rabat på 15 % gælder for alle ordrer foretaget hos Dabney & Co. i 2024.

Q: Hvordan kan jeg deltage og have en chance for at modtage nøgleringen?

A: Giveawayen er eksklusiv til Dabney & Co.'s et-års jubilæum onsdag den 22. november. Kunder, der foretager et køb på denne dag, vil være med i lodtrækningen om nøgleringen.