Ny og forbedret ydeevne: Cities: Skylines II Expansion Roadmap forsinket for forbedringer

Cities: Skylines II, det elskede bybygningssimuleringsspil udviklet af Colossal Order, har annonceret en forsinkelse i sin ekspansionskøreplan. Som svar på feedback fra spillere om ydeevneproblemer på pc-versionen og beslutningen om at udsætte konsoludgivelsen til 2024, har udviklingsteamet besluttet at prioritere mere omfattende ydeevne og fejlrettelser, før nyt indhold udrulles. Administrerende direktør Mariina Hallikainen udtrykte sin undskyldning for forsinkelsen i et nyligt blogindlæg og understregede vigtigheden af ​​at sikre et solidt fundament, før der tilføjes nye funktioner.

Udvidelsespasindholdet til Cities: Skylines II er blevet skubbet tilbage med en fjerdedel. Beach Properties-aktivpakken, der oprindeligt var planlagt til frigivelse i 4. kvartal 2023, vil nu ankomme i 1. kvartal 2024. Derudover er skaberpakkerne Modern Architecture og Urban Promenades, der oprindeligt var planlagt til 1. kvartal 2024, blevet omlagt til 2. kvartal 2024. Deluxe Relax and Soft Rockradiostationer vil også se forsinkelser med henholdsvis 1. og 2. kvartal 2024-udgivelsesdatoer. Bridges & Ports-udvidelsen er dog stadig på vej til en udgivelse i 2. kvartal 2024.

Fokus på ydeevne og fejlrettelser stammer fra en forpligtelse til at imødekomme de bekymringer, som er rejst af spillerfællesskabet. Administrerende direktør Hallikainen forklarede, at udviklingsteamet dedikerer tid til at løse mere komplekse problemer efter at have behandlet hurtige løsninger. Holdet arbejder i øjeblikket på at forbedre GPU-ydeevnen gennem grafiske detaljejusteringer og vil efterfølgende gå videre til CPU-optimeringer til rettelser til stammen. De gennemgår aktivt fejlrapporter fra spillere, med 100 reproducerbare problemer, der allerede er identificeret, og yderligere 100 rapporter er under yderligere undersøgelse.

Før spillets lancering hævede Colossal Order og udgiveren Paradox Interactive minimums- og anbefalede specifikationer, idet de anerkendte, at de ikke havde opnået deres ønskede benchmarks. På trods af dette besluttede de at fortsætte med udgivelsen som planlagt. Men efter udgivelsen udtrykte fans skuffelse over ydeevnen, idet de citerede fejl og mangel på optimering, selv på avanceret hardware.

På trods af det indledende tilbageslag er Colossal Order forpligtet til at forbedre spillets stabilitet. Når de har løst problemerne med ydeevnen på pc-versionen, vil de flytte deres fokus til konsoludgivelsen og DLC-indholdet. Det er tydeligt, at udviklingsteamet er fast besluttet på at give spillerne en forbedret og fornøjelig oplevelse, mens de fortsætter med at arbejde flittigt på at perfektionere Cities: Skylines II.

Ofte Stillede Spørgsmål

Spørgsmål: Hvorfor bliver udvidelseskøreplanen for Cities: Skylines II forsinket?

A: Udviklingsteamet har besluttet at prioritere ydeevne og fejlrettelser baseret på spillerfeedback om pc-versionens ydeevne og udsættelsen af ​​konsoludgivelsen.

Spørgsmål: Hvilket indhold i udvidelseskortet er blevet påvirket af forsinkelsen?

A: Beach Properties-aktivpakken, Modern Architecture og Urban Promenades-skaberpakkerne og Deluxe Relax- og Soft Rock-radiostationerne vil alle se forsinkelser i deres udgivelsesdatoer.

Q: Hvilke problemer fokuserer udviklingsteamet på under denne forsinkelse?

A: Holdet koncentrerer sig om at løse komplekse fejl og optimere ydeevnen, begyndende med grafiske justeringer for GPU-ydeevne og fortsætter med CPU-optimeringer til rettelser til stutter.

Spørgsmål: Vil forsinkelsen påvirke Bridges & Ports-udvidelsesudgivelsen?

A: Nej, Bridges & Ports-udvidelsen forbliver på tidsplanen for en udgivelse i 2. kvartal 2024.

Spørgsmål: Hvad er holdets plan efter at have behandlet præstationsbekymringerne på pc-versionen?

A: Efter at have forbedret stabiliteten på pc-versionen, vil teamet flytte deres fokus til konsoludgivelsen og DLC-indhold.