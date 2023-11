Ny artikel: Slip vintage nostalgi løs med Lossy Pedal fra Chase Bliss

I musikkens verden er der en voksende fascination af at omfavne fortidens ødelagte og lo-fi lyde. Og ingen gør det bedre end Chase Bliss, et berømt firma kendt for deres ekspertise i at lave pedaler, der transporterer dine instrumenter ind i en verden af ​​vintage-nostalgi. Deres seneste kreation, Lossy-pedalen, er et bemærkelsesværdigt samarbejde med Goodhertz, en top-tier plugin-producent med en imponerende lo-fi stamtavle.

Hjertet i Lossy-pedalen ligger i dens Loss-kontrol, som tilbyder tre karakteristiske tilstande, der hver tilføjer en unik karakter til lyden. Uanset om du ønsker den velkendte MP3-stemning med lav bithastighed, de strippede kompressionsfrekvenser for en blid tone eller de fascinerende glitches fra Phase Jitter, har Lossy det dækket. Og inden for disse tilstande er mulighederne uendelige, hvilket giver dig mulighed for at finjustere intensiteten og den overordnede effekt ved hjælp af Loss- og Global-knapperne.

Packets switch er en anden iøjnefaldende funktion ved Lossy-pedalen. Hvis du udelader det, giver du dig den rene essens af Lossy, mens aktivering af Packet Loss introducerer frafald, der minder om en dårlig mobilforbindelse. Alternativt udfylder skift til Packet Repeat disse huller med frossen lyd, der minder om en springende cd. For at kontrollere frekvensen af ​​disse afbrydelser skal du blot justere hastighedsknappen.

Et særligt fascinerende aspekt ved Lossy-pedalen er dens dedikerede Freeze-funktion. I modsætning til andre pedaler gentager den ikke blot det sidste lydstykke på ubestemt tid. I stedet udvikler det sig over tid, strækker toner ud og transformerer sig, mens du spiller. Dette giver dig mulighed for at skabe fængslende ambient pads, droner og stadigt skiftende lydlandskaber.

For at sikre en sammenhængende og poleret lyd tilbyder Lossy-pedalen også en filter- og rumklangssektion. Disse ekstra komponenter hjælper med at blande alle elementerne sømløst sammen. Gemt inde i pedalen er en limiter og auto gain-funktion, der viser de indviklede detaljer i Loss-effekten, hvilket forhindrer tab af musikalske nuancer.

For dem, der er ivrige efter at begive sig ud på en rejse gennem vintage lydlandskaber, er Lossy-pedalen tilgængelig til køb udelukkende via den officielle Chase Bliss-hjemmeside. Til en pris af $399 inkluderer hvert pedalkøb en generøs 50% rabat på Goodhertz Lossy-pluginet, der inspirerede dets oprettelse, typisk prissat til $79.

FAQ

1. Kan Lossy-pedalen genskabe lyden af ​​en MP3 af lav kvalitet?

Ja, Lossy-pedalen tilbyder en standardtilstand, der leverer den velkendte lyd fra en MP3 med lav bithastighed, hvilket bringer minder tilbage fra 90'ernes digitale æra.

2. Hvad er formålet med Packets-kontakten på Lossy-pedalen?

Pakkekontakten giver dig mulighed for at introducere dropouts eller frossen lyd i din lyd, der minder om henholdsvis en dårlig mobilforbindelse eller en springende cd.

3. Hvordan fungerer Freeze-funktionen på Lossy-pedalen?

I modsætning til traditionelle pedaler, der gentager lydens sidste øjeblik, udvikler Freeze-funktionen sig over tid, strækker noder ud og skaber omgivende pads, droner og skiftende lydlandskaber.

4. Hvor kan jeg købe Lossy-pedalen?

Lossy pedalen er eksklusivt tilgængelig til køb på den officielle Chase Bliss hjemmeside.

5. Er der rabat på Goodhertz Lossy plugin, når du køber Lossy pedalen?

Ja, køb af Lossy-pedalen giver dig 50 % rabat på Goodhertz Lossy-plugin, som normalt er prissat til $79.