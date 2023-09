Et revolutionerende gennembrud inden for datalagring: Cerabytes keramiske nanolag-baserede teknologi

Cerabyte, en lovende tysk storage-startup, er klar til at ryste op på $500B storage-markedet med sin banebrydende keramiske nanolag-baserede storage-løsning. Virksomheden hævder, at dens innovative teknologi vil reducere de samlede ejeromkostninger for datacenterlagring (TCO) med forbløffende 75 %. Med sine kommende CeraMemory-patroner og CeraTape planlægger Cerabyte at revolutionere tæthed, ydeevne, adgangsparadigmer og imødekomme omkostnings- og bæredygtighedskravene til datacentre.

Nøglen til Cerabytes teknologi ligger i uorganiske nanolag lavet af keramik, som kun er 50-100 atomer tykke. Ved at skalere keramisk datalagringsteknologi fra 100nm til 3nm bitstørrelser forventer Cerabyte at øge datatætheden fra gigabyte pr. kvadratcentimeter (GB/cm2) til terabyte pr. kvadratcentimeter (TB/cm2). Denne skalering forventes at resultere i CeraMemory-kassetter, der er i stand til at lagre mellem 10 petabyte (PB) og 100 PB, og CeraTape med op til 1 exabyte (EB) kapacitet pr. bånd.

For at optage data på CeraMemory bruger Cerabyte laser- eller partikelstråler, der strukturerer datamatricer svarende til QR-koder. Dataaflæsning kan opnås gennem mikroskopiske billeddannelsesteknikker i høj opløsning eller elektronstrålemikroskopi. Opstarten understreger, at partikelstråler og elektronmikroskopi kun vil være nødvendige ved de højeste tætheder i deres køreplaner.

Udover imponerende lagerkapacitet kan Cerabytes teknologi også prale af enestående ydeevne. Virksomheden hævder, at dens teknologi kan opnå læse- og skrivehastigheder i området gigabyte per sekund (GB/s). Desuden er disse teknologier karakteriseret som laveffekt, lovende energieffektive operationer.

Et andet bemærkelsesværdigt aspekt ved keramisk opbevaring er dets holdbarhed og levetid. Cerabyte oplyser, at dets medier kan holde i over 5,000 år, selv under ekstreme temperaturforhold fra -273°C (-460°F) til 300°C (570°F). Derudover er CeraMemory modstandsdygtig over for ætsende, sure, radioaktive miljøer samt elektromagnetisk puls (EMP) forstyrrelse.

CeraMemory-patronerne ligner ark med keramiske belægninger, som ved nøje inspektion ligner nano-skala kvasi-hullede kort. Hvad angår CeraTape, har den et 5 µm tykt substrat og en 10 nm tyk keramisk belægning. Disse flerlags tape vil muliggøre TB/cm2 skalertætheder.

Cerabyte samarbejder tæt med store industriaktører inden for relaterede teknologi- og produktionssegmenter, hvilket øger dets troværdighed yderligere. Deres kommende præsentation på 2023 Storage Developer Conference i Fremont, Californien er meget ventet og forventes at give flere detaljer om denne banebrydende teknologi.

Som konklusion præsenterer Cerabytes keramiske nanolag-baserede lagring en banebrydende løsning, der lover at revolutionere datalagringsindustrien. Hvis deres påstande holder stik, har teknologien potentialet til at reducere omkostningerne betydeligt, øge datatætheden og give enestående ydeevne og holdbarhed.

