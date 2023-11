Epic Games anklager Google for rovdrift i antitrust-forsøg

I en nylig antitrust-retssag anklagede Epic Games CEO Tim Sweeney tech-giganten Google for at bruge lyssky taktikker for at vedligeholde sit rovbetalingssystem. Sweeney vidnede i over to timer og fremhævede Googles rolle i at kvæle konkurrencen på Android-appmarkedet. Denne retssag er en af ​​to antitrust-sager, som Google i øjeblikket står over for, og udgør en væsentlig trussel mod dets teknologiimperium på 1.7 billioner dollars.

Mens Googles administrerende direktør Sundar Pichai forsvarede sin virksomheds praksis i at drive Play Butik, tegnede Sweeney et andet billede. Han beskrev Google som en manipulerende monopolist, der forsøgte at afholde Epic Games fra at konkurrere mod dem gennem forskellige økonomiske incitamenter. Sweeney afviste disse tilbud, hvilket i sidste ende førte til, at Epic Games udgav sit populære spil, Fortnite, på sin egen hjemmeside.

Det viste sig dog at være en udfordring at distribuere Fortnite uafhængigt på grund af Googles obstruktion og brugen af ​​advarselsskærme, der afskrækkede spillere fra at downloade spillet. Sweeney understregede, at Googles handlinger hindrede deres succes og fremstillede dem som en formidabel modstander.

På trods af forhindringerne udgav Epic Games Fortnite i Play Butik i 2020, mens de samtidig implementerede en hemmelig plan kaldet "Project Liberty". Denne plan involverede at introducere en alternativ betalingsmulighed i appen, som straks blev blokeret af både Google og Apple. Som svar anlagde Epic Games antitrust-søgsmål, der indrammede dem som en kamp for fair konkurrence i spilindustrien.

Denne prøveperiode er afgørende ikke kun for Epic Games, men for alle spiludviklere, da resultatet vil afgøre omfanget af Googles monopolistiske praksis på Android-appmarkedet. Det rejser spørgsmål om rimeligheden af ​​kommissionssatser pålagt af teknologigiganter, hvilket understreger behovet for øget konkurrence og gennemsigtighed.

Ofte Stillede Spørgsmål

1. Hvad handler antitrust-sagen mellem Epic Games og Google om?

Retssagen drejer sig om Epic Games' påstand om, at Google engagerer sig i rovdrift for at beskytte sit betalingssystem og kvæler konkurrencen på Android-appmarkedet.

2. Hvordan blokerede Google angiveligt Epic Games?

Ifølge Tim Sweeneys vidneudsagn brugte Google forskellige taktikker, herunder økonomiske incitamenter og advarselsskærme, for at afskrække spillere fra at downloade Fortnite uden for Play Butik.

3. Hvad er "Project Liberty"?

"Project Liberty" refererer til Epic Games' hemmelige plan om at introducere en alternativ betalingsmulighed i Fortnite, der omgår de kommissionsgebyrer, der pålægges af Google og Apple.

4. Hvordan påvirker dette forsøg spilindustrien?

Resultatet af dette forsøg vil have betydelige konsekvenser for alle spiludviklere, da det vil bestemme omfanget af Googles monopolistiske praksis og fremme fair konkurrence på Android-appmarkedet.