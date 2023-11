LG introducerer nye SMART-skærme til forbedret produktivitet og underholdning

LG har for nylig afsløret to nye SMART-skærme, 32SR53FS og 27SR50F, lige i tide til feriesæsonen. Disse skærme tilbyder højtydende IPS-skærme og HDR 10-understøttelse, hvilket giver brugerne levende billeder og en forbedret seeroplevelse.

En nøglefunktion ved LG SMART-skærmene er den indbyggede LG Home Office-software, der understøtter forskellige produktivitetsprogrammer som Microsoft 365 og Google Calendar. Dette giver brugerne mulighed for nemt at administrere deres arbejdsopgaver og tidsplaner. Derudover kan skærmene fungere som smart home hubs ved at integrere med LG ThinQ Home Hub, hvilket gør det muligt for brugere at overvåge og kontrollere deres husholdningsapparater.

Udstyret med LGs webOS 23-platform giver SMART-skærmene nem adgang til streaming-apps og personlige visningsanbefalinger gennem webOS Hub. Sportsentusiaster kan drage fordel af de tilpassede sportsservicekort på Home Board-skærmen, som giver opdaterede statistikker og tidsplaner for deres favorithold og ligaer.

LG 32SR53FS og 27SR50F SMART-skærme kan i øjeblikket købes for henholdsvis $229.99 og $199.99.

FAQ

Hvad er nøglefunktionerne ved de nye LG SMART-skærme?

De nye LG SMART-skærme tilbyder højtydende IPS-skærme, HDR 10-understøttelse og indbygget LG Home Office-software for øget produktivitet. De fungerer også som smart home hubs med støtte fra LG ThinQ Home Hub.

Hvilken software understøtter LG SMART-skærmene?

Skærmene understøtter forskellige produktivitetsprogrammer som Microsoft 365 og Google Calendar gennem den indbyggede LG Home Office-software.

Kan jeg få adgang til streaming-apps på LG SMART-skærme?

Ja, skærmene kommer med LGs webOS 23-platform, der giver nem adgang til streaming-apps og skræddersyede visningsanbefalinger.

Er LG SMART-skærmene velegnede til sportsentusiaster?

Sportsentusiaster vil sætte pris på de tilpassede sportsservicekort på Home Board-skærmen, som holder dem ajour med deres yndlingssportshold og ligaer.

Hvad er prisen for LG SMART-skærme?

LG 32SR53FS er prissat til $229.99, mens LG 27SR50F er prissat til $199.99.