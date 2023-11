Nyt lederskab og usikkerhed i AI-industrien

I en chokerende vending blev Sam Altman, lederen af ​​OpenAI, en af ​​de mest indflydelsesrige virksomheder i industrien for kunstig intelligens (AI), fyret af startup'ets bestyrelse fredag ​​aften. Men inden for 48 timer fandt Altman sig selv ansat til at drive en ny division hos Microsoft, et skridt, der potentielt kunne gøre ham endnu mere magtfuld i AI-området.

Fyringen af ​​Altman har efterladt OpenAI's fremtid usikker, med rapporter, der tyder på, at virksomhedens personale har mistet tilliden til bestyrelsen, og ansatte truer med at forlade. Dette sker kun en uge efter, at OpenAI afslørede nye kommercialiserede versioner af sin teknologi på sin første udviklerkonference nogensinde, inklusive tilpasningsmuligheden for sin AI-chatbot, ChatGPT.

Selvom detaljerne omkring Altmans fyring forbliver uklare, kan spændinger mellem ham og OpenAI-bestyrelsen, som gik ind for en mere forsigtig tilgang til AI-udvikling, have spillet en væsentlig rolle. Altmans afgang har dog ikke været uden konsekvenser. Greg Brockman, en anden medstifter og OpenAI's præsident, forlod også virksomheden til støtte for Altman.

Mens støvet lægger sig, er Altman nu indstillet til at slutte sig til Microsoft sammen med Brockman for at lede en ny AI-forskningsgruppe. I mellemtiden har OpenAI udnævnt Emmett Shear, tidligere administrerende direktør for Amazons streamingtjeneste Twitch, som sin midlertidige administrerende direktør. Trods denne udvikling er dramaet langt fra slut. OpenAI-medarbejdere har underskrevet et åbent brev med krav om bestyrelsens tilbagetræden og genindsættelse af Altman og Brockman. De har også truet med at følge medstifterne til Microsoft, hvis deres krav ikke bliver opfyldt.

Afslutningsvis oplever AI-industrien betydelige lederskifte, hvor Altman skifter fra OpenAI til Microsoft. Fremtiden for OpenAI er fortsat usikker, da virksomheden kæmper med interne spændinger og nøglemedarbejderes potentielle afgang. Effekterne af denne udvikling på det bredere våbenkapløb om AI-udvikling er endnu ikke set.