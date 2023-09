Pokémon Go: Mankey Can Be Shiny!

Sammendrag:

I Pokémon Go har spillerne mulighed for at støde på griseaben Pokémon, Mankey, i naturen. Den spændende nyhed er, at Mankey også kan være skinnende! Det betyder, at spillerne har en chance for at fange en skinnende version af denne Pokémon, som har en anden farve end den almindelige. Sammen med Mankey kan dens udvikling, Primeape, også være skinnende.

Med den potentielle introduktion af Annihilape, den endelige udvikling af Mankey og Primeape fra Pokémon Scarlet og Violet, anbefales det at begynde at samle Mankey-slik i forventning om denne udvikling. De tidlige udgivelser af Paldean Pokémon i Pokémon Go tyder på, at Annihilape kan komme med på listen snart.

Den skinnende rate for Mankey i Pokémon Go er cirka én ud af 500, ifølge forskning udført af The Silph Road. Mankey har dog ikke et "permaboost", hvilket betyder, at det ikke er en sjælden spawn og ikke har en boostet skinnende rate. Tiltrækning af mere skinnende Pokémon er baseret på tilfældige tilfældigheder, da skinnende Pokémon-fangsthastigheder bestemmes af udvikleren Niantic og typisk kun boostes under særlige begivenheder eller raids.

For at holde styr på tilgængelige skinnende Pokémons kan spillere henvise til LeekDucks liste, som giver en visuel guide til alle de eksisterende skinnende Pokémon.

For flere tips og vejledninger om Pokémon Go tilbyder Polygon et væld af ressourcer til at forbedre dit gameplay.

Definitioner:

– Skinnende Pokémon: Pokémon med alternativ farve, der er sjældnere end deres almindelige modstykker.

– Candy: En ressource i Pokémon Go, der kan indsamles ved at fange Pokémon af en bestemt art og bruges til at udvikle eller forstærke Pokémon.

kilder:

– The Silph Road (via Wayback Machine)

– PorreDuck

– Polygon