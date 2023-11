Call of Duty Modern Warfare 3: Global Release Times bekræftet

Activision har endelig annonceret de globale udgivelsestider for det længe ventede spil, Call of Duty Modern Warfare 3. Den fulde version af spillet vil være tilgængelig på PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X og S og pc via Battle .net og Steam. Spillere kan forvente at dykke ned i Multiplayer- og Zombies-tilstand fra den 9. november.

Udgivelsen vil følge en regional udrulning, hvor konsoller bliver tilgængelige hele dagen den 9. november og ind i den 10. november. PC-spillere vil dog have et fast tidspunkt for deres lancering. PC-spillere kan begynde at spille kl. 9 PT den 9. november.

Her er en oversigt over lanceringstider pr. tidszone:

– USAs vestkyst: Konsol – 3 til 10 PT den 9. november

– USAs vestkyst: PC – 9 PT den 9. november

– US East Coast: Console – regional udrulning den 9. og 10. november

– US East Coast: PC – midnat EST den 9. november

– Storbritannien: Konsol – regional udrulning den 10. november

– UK: PC – 5 AM GMT den 10. november

– Europa: Konsol – regional udrulning den 10. november

– Europa: PC – 6 AM CET den 10. november

– Japan: Konsol – regional udrulning den 10. november

– Japan: PC – 2:10 JST den XNUMX. november

– Australien: Konsol – regional udrulning den 10. november

– Australien: PC – 4:10 AEDT den XNUMX. november

Spændingen for Modern Warfare 3 er blevet opbygget, især efter Microsofts opkøb af Activision Blizzard for 69 milliarder dollars. Men fans bliver nødt til at vente til 2024 for at se spillet på Game Pass.

Afslutningsvis kan spillere over hele kloden nu markere deres kalendere med de officielle udgivelsestider for Call of Duty Modern Warfare 3. Gør dig klar til en spændende spiloplevelse på din valgte platform. Gå ikke glip af de actionfyldte Multiplayer- og Zombie-tilstande. Nedtællingen til den 9. november begynder nu!

