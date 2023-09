Fans kan få gratis adgang til Call Of Duty: Modern Warfare 3 Beta gennem Twitch

Fans af den populære spilfranchise Call Of Duty er i forkælelse, da de nu kan få gratis adgang til betaversionen af ​​deres længe ventede spil, Call Of Duty: Modern Warfare III. Betaen, som vil blive delt over to separate weekender, vil give spillerne en smagsprøve på det kommende spil og give dem mulighed for at give værdifuld feedback.

Den første weekend af betaversionen vil være eksklusiv for PlayStation-fans og vil finde sted fra den 6. oktober til den 10. oktober. Den anden weekend, som vil være åben for alle spillere på PlayStation, Xbox og PC, løber fra den 12. oktober til den 16. oktober Forudbestilling af spillet garanterer adgang til betaen, men der er også en særlig giveaway på Twitch, der giver en chance for at vinde en af ​​de 50,000 betakoder.

For at deltage i giveawayen skal fans se mindst 60 minutters World Series Of Warzone-streams på Twitch. De skal også forbinde deres platform og Twitch-konto med Activision. Sammen med betakoderne vil seerne have en chance for at vinde andre belønninger såsom XP-boosts, emblemer og våbenskin.

Call Of Duty: Modern Warfare III udkommer den 10. november til Xbox Series X/S, PlayStation 5 og pc. Spillet fungerer som en direkte efterfølger til Modern Warfare II, der fortsætter historien om Captain Price og hans team, mens de introducerer nye gameplay-twists.

Fans venter spændt på udgivelsen af ​​den nye del i Call Of Duty-serien. Med mulighed for at prøve spillet tidligt gennem betaen, kan spillere få en smagsprøve på handlingen og give værdifuld feedback for at hjælpe med at forme det endelige produkt.

