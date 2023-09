Forskere genererer elektricitet fra E. Coli-bakterier i banebrydende opdagelse

Forskere har opnået et banebrydende gennembrud ved at generere elektricitet fra E. coli-bakterier. Denne opdagelse har potentialet til at revolutionere affaldshåndtering og energiproduktion. Forskere fra Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) brugte en proces kaldet ekstracellulær elektronoverførsel (EET) til at konstruere bakterierne, hvilket gør dem til meget effektive elektriske mikrober. Den konstruerede E. coli udviste en tre gange stigning i generering af elektrisk strøm sammenlignet med konventionelle metoder.

Ved at skabe en komplet EET-vej inden for E. coli, som aldrig var blevet opnået før, manipulerede holdet med succes bakterierne til at producere elektricitet. I modsætning til andre mikrober, der kræver specifikke kemikalier for at producere elektricitet, kan E. coli vokse på en lang række kilder, herunder spildevand, hvilket gør den velegnet til forskellige miljøer.

Forskerne integrerede komponenter fra Shewanella oneidensis MR-1, en bakterie kendt for sin elproduktionsevne, i den konstruerede E. coli. Dette gjorde det muligt for dem at konstruere en vej, der spænder over cellens indre og ydre membraner. Test udført med bryggerispildevand viste, at den biokonstruerede E. coli trivedes, mens den producerede elektricitet, hvilket fremhævede dets potentiale for storstilet affaldsbehandling og energiproduktion.

Bortset fra affaldsbehandling strækker implikationerne af denne undersøgelse sig til mikrobielle brændselsceller, elektrosyntese og biosensing. Fleksibiliteten af ​​E. coli's genetik gør den i stand til at tilpasse sig specifikke miljøer og brændstofkilder, hvilket gør den til et alsidigt værktøj til bæredygtig teknologiudvikling.

Hovedforfatter Mohammed Mouhib udtalte, at deres arbejde sætter en ny rekord sammenlignet med tidligere præstationer på området. Med en igangværende forskningsindsats har fremtiden for bioelektriske bakterier et stort løfte om at opskalere denne teknologi.

kilder:

– Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)

– Journal Joule