The Astronauts' Misplaced Toolkit: A Lesson in Space Debris Management

Under en nylig mission for at reparere et solpanel på den internationale rumstation (ISS) stødte Nasa-astronauterne Jasmin Moghbeli og Loral O'Harra ud for et uventet uheld. Deres værktøjstaske gled ud af deres greb og drev væk ud i rummet. Mens værktøjskassen blev anset for lav risiko og efterladt, fanger den nu opmærksomhed, da den kredser om Jorden, lige foran ISS.

Den lyse, hvide taske, der er synlig med det blotte øje, er blevet et skue for dem på jorden i det sydlige Storbritannien. Fra kl. 6.24 til 6.34 tirsdag aften vil heldige stjernekiggere bevæbnet med kikkerter eller teleskoper have chancen for at få et glimt af den drivende værktøjskasse. Det forventes at komme tilbage den 24. november mellem klokken 5.30 og 5.41.

For at sikre sikkerheden af ​​ISS og satellitter overvåger den amerikanske rumstyrke flittigt banen for den egensindige taske. Skøn tyder på, at det vil komme ind i Jordens atmosfære igen engang mellem marts og juli 2024, hvilket udgør en potentiel risiko for både menneskeskabte og operationelle rumfartøjer.

Denne uheldige hændelse er ikke uden fortilfælde. Igennem rumforskningens historie har astronauter utilsigtet sluppet forskellige genstande ud i rummet. I 1965 mistede Nasa-astronauten Ed White en reservehandske under en rumvandring, og i 2006 slap medastronaut Piers Seller ved et uheld en spatel, mens han reparerede et varmeskjold. Heidemarie Stefanyshyn-Piper, den første kvinde til at lede en rumvandring, stod over for en lignende ulykke i november 2008, da hun mistede sin værktøjstaske, mens hun forsøgte at reparere dele af ISS.

Fejlplaceringen af ​​værktøjer og udstyr fremhæver den voksende bekymring omkring rumaffald. Siden hændelsen med Ed Whites handske har over 170 millioner stykker affald samlet sig i rummet. Da rumudforskning og satellitopsendelser fortsætter med at stige i frekvens, udgør risikoen for kollisioner og skabelsen af ​​mere affald betydelige udfordringer for rumfartøjer og fremtidige missioner.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Er drivværktøjssættet en trussel mod ISS?

Den amerikanske rumstyrke overvåger aktivt værktøjssættet for at sikre, at det ikke udgør en trussel mod ISS eller andre satellitter.

2. Hvornår vil den drivende værktøjskasse genindtræde i Jordens atmosfære?

Skøn tyder på, at værktøjssættet vil genindtræde i jordens atmosfære mellem marts og juli 2024.

3. Hvor mange genstande af rumaffald er der i rummet i øjeblikket?

Siden hændelsen, der involverede Ed Whites handske i 1965, har over 170 millioner stykker affald samlet sig i rummet.

4. Hvilke risici er forbundet med rumaffald?

Rumaffald udgør betydelige risici for operationelle rumfartøjer og fremtidige missioner. Ophobningen af ​​affald øger sandsynligheden for kollisioner, som kan forårsage skade og generere endnu mere affald.

5. Hvilke foranstaltninger træffes der for at løse problemet med rumaffald?

Rumorganisationer og -organisationer arbejder aktivt på løsninger for at mindske risiciene forbundet med rumaffald. Disse omfatter udvikling af teknologier til at spore affald, implementering af retningslinjer for ansvarlig satellit-deployering og forskning i metoder til at fjerne affald fra kredsløb.

(Kilde: BBC News)