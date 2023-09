Blackstar afslører MKIII-serien af ​​HT Venue rørforstærkere med CabRig-teknologi

Blackstar Amplification har for nylig udgivet tredje generation af sin HT Venue rørforstærkerserie, kendt som MKIII. Denne nye serie inkorporerer CabRig-teknologien, der findes i St. James og Amped-serien, hvilket gør den til et alsidigt værktøj til både studiet og scenen. MKIII-opdateringen er tilgængelig i flere modeller, inklusive 50-watt HT Club og 100-watt HT Stage-hoveder, 1×12 og 2×12 combo forstærkere og 40-watt HT Club combo.

En af nøglefunktionerne ved MKIII-forstærkerne er CabRig-teknologien, som giver brugerne mulighed for at justere højttaler-, kabinet-, mikrofon- og rumsimuleringsindstillinger. Udgangene på CabRig kan bruges i standby-tilstand, hvilket muliggør direkte optagelse til et skrivebord eller DAW. Derudover kommer disse forstærkere med EL34 strømrør og ECC83 forforstærkerrør, selvom brugerne har mulighed for at bytte dem ud med 6L6'ere, hvis det ønskes.

MKIII-modellerne har også en nydesignet digital rumklang med mørke- og lysknapper, der tilbyder forskellige rum- og plade-stil rumklang. Frontpanelet indeholder et omfattende udvalg af kontroller og EQ-muligheder for at imødekomme forskellige spillestile. Blackstars ISF (Infinite Shape Feature) giver en global EQ-voicing til overdrive, så brugerne kan skifte mellem USA og UK accenter. Hver kanal har to fodswitchbare tilstande.

Desuden inkluderer MKIII-serien en strømreduktionskontakt, som giver brugerne mulighed for at reducere forstærkernes output til 10% af deres maksimum. Dette gør dem velegnede til forskellige miljøer og stilarter. MKIII-forstærkere tilbyder også effektloops, forbedrede XLR- og hovedtelefonudgange og muligheden for at bruge Architect-softwaren til dybe lydredigeringer.

Den nye HT Venue MKIII-serie kan forudbestilles nu. For flere detaljer, besøg Blackstar Amps.

