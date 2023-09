Robot "Sensiworm" revolutionerer inspektion af flymotorer

By

En ny robot kaldet "Sensiworm" skal ændre den måde, hvorpå jetmotorer inspiceres. Sensiworm er udviklet af et team af ingeniører fra GE Aerospace Research, Binghamton University og UES, Inc., og er en bio-inspireret blød robot-enhed, der bevæger sig som en tommeorm.

I øjeblikket inspiceres utilgængelige dele af jetmotorer ved hjælp af borescopes, som er lange fleksible rør med et kamera i den ene ende. Disse enheder falder dog ofte ned på grund af tyngdekraften og kan være udfordrende at manøvrere dybt ind i motoren.

Sensiworm løser disse begrænsninger ved at bruge en push-pull-bevægelsesstil, der lettes af vakuumkopper på undersiden. Når robotten sættes ind i turbinens indløb eller udstødningsport på en motor, kan robotten navigere gennem motoren og transmittere live video fra et fremadvendt kamera. Kameraet er udstyret med en spotlight til at hjælpe med billeddannelse af revner, korrosion eller andre problemer.

Det, der adskiller Sensiworm, er dens yderligere sansefunktioner. Den eksisterende prototype har sensorer, der kan detektere gaslækager og måle tykkelsen af ​​termiske barrierebelægninger på motordele. Fremtidige versioner af robotten forventes at have endnu flere sanseevner.

Det ultimative mål er, at Sensiworm skal være fuldstændig selvstændig og ubundet med sin egen strømforsyning, mikroprocessor og elektronik. Dette ville sætte robotten i stand til at udføre fjernbetjeningsreparationer ud over inspektioner.

Udviklingen af ​​Sensiworm kunne forbedre effektiviteten og grundigheden af ​​inspektioner af passagermotorer betydeligt. Med sit bløde og kompatible design kan robotten inspicere hver tomme af en jetmotor og levere realtidsdata og videooptagelser af motorens tilstand.

Ved at introducere robotter som Sensiworm vil serviceoperatører have flere ekstra sæt øjne og ører til at udføre inspektioner på vingerne, hvilket sikrer sikkerheden og problemfri drift af passagerfly.

Kilde: General Electric