Det amerikanske justitsministerium rejser strafferetlige anklager mod Binance og grundlægger Changpeng Zhao

Binance, verdens største cryptocurrency-børs, og dens milliardærstifter og administrerende direktør, Changpeng Zhao, står over for kriminelle anklager anlagt af det amerikanske justitsministerium. Anklagerne er resultatet af en flerårig undersøgelse af beskyldninger om overtrædelse af amerikanske love og regler.

Ifølge retsdokumenter vil Changpeng Zhao erkende sig skyldig i strafferetlige anklager og træde tilbage som administrerende direktør for Binance som en del af et forlig på $4 milliarder med Justitsministeriet. Anklagerne omfatter overtrædelse af Bank Secrecy Act ved at undlade at implementere et effektivt program til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og bevidst overtrædelse af amerikanske økonomiske sanktioner.

Aftalen siger, at Changpeng Zhao personligt vil erklære sig skyldig i at overtræde og få en finansiel institution til at overtræde Bank Secrecy Act, og Justitsministeriet anbefaler, at han pålægges en bøde på 50 millioner dollars. Anklagerne mod Binance omfatter at drive en ulicenseret pengetransmissionsforretning, overtrædelse af International Emergency Economic Powers Act og en anklage for sammensværgelse.

Denne udvikling kommer efter civile sager blev anlagt tidligere på året af Securities and Exchange Commission og Commodity Futures Trading Commission mod Binance. Den regulatoriske undersøgelse omkring Binance er blevet intensiveret, med bekymringer rejst om virksomhedens aktiviteter i forskellige jurisdiktioner, påstande om hvidvaskning af penge og værdipapirsvindel.

Mens Binance er vokset hurtigt siden starten i 2017, sætter denne nylige retssag børsens fremtid på spil. De anklager, der er rejst mod virksomheden og dets grundlægger, giver anledning til betydelige bekymringer om overholdelse og lovgivningsmæssigt tilsyn inden for kryptovalutaindustrien.

FAQ:

Q: Hvad er anklagerne mod Binance og Changpeng Zhao?

A: Anklagerne omfatter overtrædelse af Bank Secrecy Act og bevidst overtrædelse af amerikanske økonomiske sanktioner.

Spørgsmål: Hvad er det foreslåede forlig med Justitsministeriet?

A: Det foreslåede forlig er en aftale på $4 milliarder, og Changpeng Zhao vil erklære sig skyldig og træde tilbage som administrerende direktør for Binance.

Spørgsmål: Hvilke andre regulatoriske handlinger er der blevet truffet mod Binance?

A: Binance har tidligere på året stået over for civile sager fra Securities and Exchange Commission og Commodity Futures Trading Commission.