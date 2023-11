Ny udgivelse: Bettinardi BB Series Putters for 2024

By

Bettinardi, der er kendt for deres førsteklasses håndværk og klassiske design, introducerer en opdateret serie af puttere for 2024. BB Series puttere, elsket af golfspillere, der sætter pris på følelsen af ​​en fræset putter og klassiske former, har gennemgået betydelige forbedringer.

Nøglefunktioner:

– Fræset af en blok af 303 rustfrit stål på Bettinardis anlæg i Tinley Park, Illinois, hvilket sikrer præcision og kvalitet.

– Perpetual Flymill Face fræsemønsteret, der består af sarte diamanter på tværs af rammeområdet, forbedrer følelsen og fremmer en glattere rulning.

– Ved strategisk at justere størrelsen og formen af ​​kritiske komponenter såsom kofangere, rygflanger og skuldre er vægtfordelingen blevet optimeret. Dette skift i vægt omfordeler tyngdepunktet til midten af ​​ansigtet for forbedret stabilitet og tilgivelse.

– En Black Pearl PVD-finish reducerer blænding og giver et rent og kompakt udseende på adressen.

FAQ:

Q: Hvem er målgruppen for Bettinardi BB Series puttere?

A: BB Series puttere er designet til golfspillere, der sætter pris på klassiske former og den enestående fornemmelse af en fræset putter.

Q: Hvad er unikt ved Perpetual Flymill Face fræsemønsteret?

A: Det delikate diamantmønster på slagområdet forbedrer følelsen og fremmer en hurtigere boldrulle ved at minimere udskridning.

Q: Hvordan forbedrer vægtfordelingsjusteringen ydeevnen?

A: Ved strategisk at justere størrelsen og formen af ​​kritiske komponenter, forskydes vægten af ​​hosel, hvilket giver mulighed for et mere centreret tyngdepunkt og forbedret stabilitet.

Q: Hvordan gavner Black Pearl PVD-finishen golfspillere?

A: Black Pearl PVD-finishen reducerer genskin og skaber et slankt og rent udseende på adressen.

Med de opdaterede Bettinardi BB Series puttere kan golfspillere forvente exceptionelt håndværk, enestående følelse og forbedret præstation på greens. Uanset om du foretrækker en klassisk klinge eller en mellemstor hammer, har BB-serien muligheder for at passe til forskellige slagtyper. Løft dit puttespil med det tidløse design og præcisionsteknik fra Bettinardis seneste tilbud.

