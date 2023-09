Benchtop-spektrometre kan effektivt analysere pyrolyseolier, viser Aston University-undersøgelse

En nylig undersøgelse udført af forskere ved Aston University har vist, at bordspektrometre effektivt kan analysere pyrolysebioolier, hvilket tilbyder et omkostningseffektivt alternativ til højfeltsspektrometre. Pyrolysebioolier fremstilles ved at udsætte industri- eller landbrugsaffaldsmaterialer for ekstrem varme, og de betragtes i stigende grad som erstatninger for fossile brændstoffer. Det har imidlertid været en udfordrende og dyr opgave at analysere de komplekse blandinger, der findes i disse bioolier.

Sammensætningen af ​​pyrolysebioolier spiller en afgørende rolle ved bestemmelse af deres stabilitet og efterfølgende behandling. Især tilstedeværelsen af ​​oxygenholdige kemikalier, såsom carbonylgrupper, kan have stor indflydelse på oliens ætsningsevne og stabilitet. High-field nuclear magnetic resonance (NMR) spektrometri har været den bedste metode til at analysere identifikation og koncentration af kemiske arter i prøver. Højfelt NMR-spektrometre er imidlertid dyre, med priser, der spænder fra £600,000 til £10 millioner, og kræver dyre kryogener og opløsningsmidler.

For at løse dette undersøgte Dr. Robert Evans og hans team ved Aston University effektiviteten af ​​benchtop NMR-spektrometre til at analysere pyrolyseolier. Bordspektrometre, som bruger permanente magneter og ikke kræver kryogen afkøling, er væsentligt billigere at købe og vedligeholde. Selvom de har reduceret følsomhed og opløsning sammenlignet med højfeltsspektrometre, bruges de almindeligvis i undervisningslaboratorier og forskning.

Undersøgelsen, udført i samarbejde med University of Tennessee, sammenlignede resultaterne opnået fra bordspektrometre med resultaterne opnået fra højfeltsspektrometre og andre analytiske teknikker. Forskerne vurderede pyrolyseolier afledt af forskellige planter og fandt ud af, at bordspektrometrene overgik titreringsanalyse for total carbonylkoncentration. De matchede også ydeevnen af ​​højfeltsspektrometri ved påvisning af carbonylgrupper, såsom ketoner, aldehyder og quinoner.

Dr. Evans understregede, at på trods af de kendte begrænsninger ved benchtop-spektrometre, var de i stand til at opnå NMR-data af samme kvalitet som højfeltsspektrometre. Dette baner vejen for en enklere, mere omkostningseffektiv og mere tilgængelig NMR-analyse af pyrolyseolier for en bredere vifte af brugere.

Samlet set viser denne forskning potentialet af bordspektrometre i analysen af ​​komplekse blandinger, hvilket giver en overkommelig og effektiv løsning til at studere og forstå pyrolysebioolier.

Kilde: Aston University, Tang, B., et al. "Kvantitativ lavfelt 19F kernemagnetisk resonansanalyse af carbonylgrupper i pyrolyseolier." ChemSusChem. doi:10.1002/cssc.202300625