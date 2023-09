Baldur's Gate 3: A Hidden Game Over Scene for Plot Critical Item Tab

Baldur's Gate 3, den meget ventede RPG, har fået opmærksomhed for sin enestående opmærksomhed på detaljer. Spiludviklerne, Larian Studios, har gjort en ekstra mil for at indarbejde konsekvenser for spillernes handlinger. Som bevis på dette er en skjult game over-scene blevet opdaget for at miste et plotkritisk element i det sene spil.

I sidste akt af Baldur's Gate 3 skal spillerne samle tre Netherstones for at kontrollere Absolute, en forbedret Mind Flayer-hivemind. Selvom der ikke er noget incitament til at miste disse genstande, har spillerne mulighed for at droppe dem eller efterlade dem i containere. Larian Studios sikrede dog, at spillere ikke kan bruge "kast"-handlingen på Netherstones, hvilket forhindrer dem i at skille sig af med dem nemt.

En YouTuber ved navn BOB_BestOfBugs fandt en løsning på denne begrænsning. Ved at placere en Netherstone i en container som en kasse eller sæk, kunne spillerne derefter slippe af med denne container. Denne handling kan dog potentielt føre til, at spillet er slut. Interessant nok har spillere rapporteret, at de kun stødte på spillet over, da de tabte deres anden Netherstone.

Den game over scene, der følger, er en fængslende visning af konsekvens. Spillerens prisme-hjernekammerat, Kejseren, tugter dem for at forkaste deres chance for sejr. Efterfølgende bliver spilleren hurtigt transporteret til Absolutes ekstra-planære bane, hvor de og deres parti bliver forvandlet til Mind Flayers. Dette efterfølges af et spil over skærmen med teksten "Du er bukket under for hende, nu en del af Grand Design..."

Denne skjulte scene viser den indviklede opmærksomhed på detaljer og sans for humor, der adskiller Baldur's Gate 3 fra andre RPG'er. I stedet for blot at forhindre spillere i at kassere en plot-kritisk genstand, har Larian Studios skabt en dynamisk reaktion på spillerens selvsabotage. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt der er flere uopdagede scener og game-overs, der venter på at blive fundet, og hvilke vovede handlinger spillere bliver nødt til at foretage sig for at afsløre dem.

Samlet set fremhæver Baldur's Gate 3's skjulte game over-scene spillets engagement i spilleragentur og dets dedikation til at skabe en virkelig fordybende og reaktiv verden.

