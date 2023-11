Det sagnomspundne land af Punt: Opsporing af oldægyptisk handel med bavianer

Gamle egyptere havde en fascination af bavianer, og associerede dem ofte med guderne Babi og Thoth. Disse aber blev holdt i fangenskab, deres skarpe fortænder blev fjernet for at mindske den fare, de udgjorde. Desuden blev bavianer almindeligvis mumificeret som ofringer til guderne, på trods af deres fravær i den naturlige fauna i Egypten. Kilden til disse bavianer er forblevet et mysterium, og fortællinger om deres oprindelse stammer fra det mytiske land Punt.

I en nylig undersøgelse brugte videnskabsmænd DNA-analyse til at kaste lys over de handelsruter, som oldtidens egyptere brugte til at erhverve bavianer. Forskningen, ledet af genetiker Gisela Kopp fra Universitetet i Konstanz, Tyskland, har med succes ekstraheret DNA fra en mumificeret bavian, der dateres tilbage til perioden mellem 800 f.Kr. og 540 f.Kr. disse bavianer stammer fra nutidens kyst Eritrea.

Historiske optegnelser refererede til et sted kaldet Adulis, der tjente som handelscentrum for egyptiske købmænd omkring 300 f.Kr. Det var kendt som et center for handel med eksotiske dyr, hvilket forstærkede beviserne for handel mellem gamle egyptere og landet Punt. Resultaterne af denne nye undersøgelse tyder på, at Adulis og Punt kan have været en og samme, hvilket yderligere styrker forbindelsen mellem de to regioner.

Mens denne undersøgelse giver værdifuld indsigt i handelsruterne i det gamle Egypten, anerkender forskerne, at yderligere prøveudtagning og analyse er nødvendig for en omfattende forståelse. Da denne undersøgelse repræsenterer en af ​​de første antikke DNA-undersøgelser af en ikke-menneskelig primat, har fremtidige undersøgelser af andre arter potentiale til at afsløre mere om det mangfoldige udvalg af oldægyptisk import og deres indvirkning på lokal biodiversitet.

Ofte stillede spørgsmål:

Spørgsmål: Hvorfor blev bavianer mumificeret af gamle egyptere?

A: Gamle egyptere mumificerede bavianer som ofringer til guderne, især forbundet med Babi og Thoth.

Q: Hvor stammer bavianer fra i det gamle Egypten?

A: Bavianer var ikke naturligt til stede i Egypten. DNA-analyse tyder på, at de blev handlet fra regionen i det moderne kyst Eritrea.

Q: Hvad antyder resultaterne af denne undersøgelse om Land of Punt?

A: Undersøgelsen indikerer, at Adulis, en handelshavn nævnt i historiske optegnelser, kan have været placeret i samme region som det sagnomspundne land Punt.

Spørgsmål: Er der planer om yderligere forskning i oldtidens egyptiske handel?

A: Forskerholdet har til hensigt at udføre yderligere prøveudtagning og analyser for at indsamle flere data om bavianers oprindelse og handelsruter. Denne undersøgelse repræsenterer en af ​​de første undersøgelser, der anvender gammel DNA-analyse på en ikke-menneskelig primat.