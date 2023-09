Star Like the Sun "Repeatedly Shredded and Consumed" af Black Hole

Forskere fra University of Leicester har gjort en spændende opdagelse om en stjerne, der ligger 500 millioner lysår væk. Stjernen, kaldet Swift J0230, bliver gentagne gange makuleret og fortæret af et sort hul, hvilket skaber regelmæssige lysudbrud hver 25. dag. Dette fænomen, kendt som en tidevandsforstyrrelse, opstår normalt, når et sort hul forbruger en stjerne. Men i dette tilfælde er stjernen kun delvist ødelagt, hvilket resulterer i gentagne emissioner.

Forskerne fandt ud af, at regelmæssigheden af ​​stjernens emissioner faldt mellem to typer udbrud: dem, der opstår med få timers mellemrum, og dem, der opstår hvert år eller deromkring. I stedet for at forfalde som forventet, ville Swift J0230 skinne klart i syv til 10 dage, før den brat slukkede og gentog denne proces cirka hver 25. dag.

Denne unikke observation gav et manglende led i forståelsen af, hvordan sorte huller forstyrrer kredsende stjerner. Dr. Robert Eyles-Ferris, der var involveret i undersøgelsen, udtrykte begejstring over Swift J0230 og udtalte, at det er en "spændende tilføjelse til klassen af ​​delvist forstyrrede stjerner."

Ifølge forskerne tyder modellerne af Swift J0230-udbruddet på, at stjernen i størrelse svarer til solen og er i en elliptisk bane omkring et sort hul med lav masse i centrum af sin galakse. Efterhånden som stjernen rives i stykker og fortæres af det sorte hul, rives materiale svarende til tre jordmasser fra atmosfæren og varmes op. Den intense varme frigiver en betydelig mængde røntgenstråler, som blev opdaget af NASAs Neil Gehrels Swift Observatory.

Det sorte hul, der er ansvarlig for at forbruge Swift J0230, anslås at være mellem 10,000 og 100,000 gange solens masse, hvilket er relativt lille for et supermassivt sort hul. Opdagelsen af ​​Swift J0230 blev gjort mulig ved hjælp af en ny transientdetektor udviklet af University of Leicester-teamet.

Forskerne mener, at deres opdagelse kun er begyndelsen. De forventer at finde mange flere objekter som Swift J0230 ved hjælp af deres nye værktøj og forventer at afsløre mere indsigt i sorte hullers adfærd og deres interaktioner med stjerner.

Kilder: University of Leicester, Nature Astronomy