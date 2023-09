Ny metode til måling af galakseafstande ved hjælp af dobbeltperiode RR Lyr-stjerner

Astronomer har foreslået en ny metode til nøjagtigt at måle galaksernes afstande ved hjælp af dobbeltperiode RR Lyr-stjerner, som kan øge antallet af galakser med præcise afstande med over 20 gange. Denne metode eliminerer behovet for spektroskopiske observationer, hvilket gør den mere effektiv og tilgængelig.

RR Lyr-stjerner er pulserende variabler, der er over dobbelt så gamle som vores sol og skinner 100 gange stærkere. Disse stjerner kan bruges som standardlys til måling af afstande på grund af forholdet mellem deres pulsationsperiode og lysstyrke. Ved at studere dobbeltperiode RR Lyr-stjerner har astronomer fra National Astronomical Observatories of the Chinese Academy of Sciences fundet en måde at optimere afstandsfejlen for galakser til 1-2%.

Omkring 5 % af RR Lyr-stjernerne pulserer med mere end én periode, og dobbeltperiode RR Lyr-stjerner er unikke, fordi de to perioder er forbundet med stjerneegenskaber såsom masse og grundstofoverflod. Ved at analysere disse perioder etablerer astronomer en periode-lysstyrke-relation, der er uafhængig af grundstofoverflod, hvilket muliggør nøjagtige afstandsmålinger uden behov for spektroskopiske observationer.

Brugen af ​​dobbeltperiode RR Lyr-stjerner giver ikke kun pålidelige afstande, men også værdifuld information om grundstofoverflod i galakser. Denne nye metode åbner muligheder for at opnå højpræcisionsafstandsmålinger fra fotometri alene, hvilket signifikant øger prøvestørrelsen af ​​galakser med præcise afstande.

I fremtiden, med hjælp fra China Space Station Telescope og Vera C. Rubin Observatory, forventes titusindvis af dobbeltperiode RR Lyr-stjerner at blive opdaget i nærliggende galakser. Ved at bruge denne afstandsmålemetode håber astronomer at skabe et intuitivt 3D-kort over den lokale gruppe og opnå en Hubble-konstant med høj præcision.

Denne forskning, offentliggjort i tidsskriftet Nature Astronomy, udvider vores forståelse af galakseafstande og giver et værdifuldt værktøj til at studere det enorme univers.

