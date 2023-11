The Evolving Console Release of Ark: Survival Ascended

Ark: Survival Ascended, den længe ventede Unreal Engine 5-genindspilning af det populære spil Ark: Survival Evolved, har udløst begejstring og skuffelse blandt konsolspillere. Udvikler Studio Wildcard har annonceret en udgivelsesdato for Xbox-versionen, samtidig med at PlayStation 5-udgivelsen forsinkes.

I et nyligt indlæg på Twitter bekræftede Studio Wildcard, at Ark: Survival Ascended lanceres på Xbox Series X og S den 21. november kl. 9 Pacific / 12noon Eastern / 5pm UK. Denne meddelelse har indgydt håb hos Ark-entusiaster, som tidligere har været skeptiske over for pålideligheden af ​​Studio Wildcards udgivelsesdatoer.

PlayStation 5-spillere bliver dog nødt til at vente lidt længere, da udgivelsen af ​​Ark: Survival Ascended på denne platform er blevet forsinket til begyndelsen af ​​december. Studio Wildcard nævnte "nogle problemer", der er stødt på under certificeringsprocessen med Sony som årsagen til forsinkelsen. Det spekuleres i, at spil på tværs af platforme kan forårsage komplikationer, men Studio Wildcard forsikrer spillerne om, at de arbejder flittigt for at give den bedst mulige oplevelse på tværs af platforme.

På trods af konsolforsinkelserne er Steam-lanceringen af ​​Ark: Survival Ascended blevet betragtet som vellykket. Spillet solgte over 600,000 eksemplarer på kun to uger efter dets udgivelse. Nogle spillere stødte dog på præstationsproblemer, der påvirkede den overordnede spiloplevelse. Studio Wildcard har anerkendt disse bekymringer og har forpligtet sig til at løse dem gennem patches og opdateringer.

Mens Ark: Survival Ascended fortsætter med at gennemgå forbedringer, forbliver dens forgænger, Ark: Survival Evolved, populær blandt spillere. På nuværende tidspunkt spiller flere mennesker aktivt det originale spil end dets remasterede version.

Uanset om spillere venter spændt på konsoludgivelsen eller nyder spillet på Steam, byder Ark: Survival Ascendeds verden på et spændende eventyr fyldt med dinosaurer, overlevelsesudfordringer og en spilleoplevelse i udvikling.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvad er Ark: Survival Ascended?

Ark: Survival Ascended er en genindspilning af det originale spil Ark: Survival Evolved, udviklet af Studio Wildcard ved hjælp af Unreal Engine 5. Det tilbyder en fordybende overlevelsesoplevelse i en verden, der vrimler med forhistoriske væsner.

2. Hvornår udkommer Ark: Survival Ascended på Xbox?

Ark: Survival Ascended udkommer på Xbox Series X og S den 21. november kl. 9 Pacific / 12 Eastern / 5pm UK.

3. Hvorfor er PlayStation 5-udgivelsen af ​​Ark: Survival Ascended blevet forsinket?

PlayStation 5-udgivelsen af ​​Ark: Survival Ascended er blevet forsinket til begyndelsen af ​​december på grund af "nogle problemer", der er stødt på under certificeringsprocessen med Sony. Studio Wildcard arbejder på at løse disse problemer og give spillere den bedst mulige cross-platform-oplevelse.

4. Ståede Steam-lanceringen af ​​Ark: Survival Ascended over for nogen udfordringer?

Ja, Steam-lanceringen af ​​Ark: Survival Ascended oplevede præstationsproblemer, der påvirkede spillets udgivelse. Studio Wildcard har anerkendt disse bekymringer og arbejder aktivt på at løse dem gennem patches og opdateringer.

5. Hvordan er populariteten af ​​Ark: Survival Evolved sammenlignet med Ark: Survival Ascended?

På tidspunktet for denne artikels udgivelse spiller flere spillere aktivt Ark: Survival Evolved sammenlignet med Ark: Survival Ascended. Men med løbende forbedringer og opdateringer lover den remasterede version en spændende og udviklende spiloplevelse.