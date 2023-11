Ny SVP for Strategic Communications slutter sig til NBCUniversals mediegruppe

NBCUniversals Media Group har for nylig annonceret tilføjelsen af ​​Bernadette Simpao som senior vicepræsident for strategisk kommunikation. Simpao, en tidligere PR-chef hos Apple og AMC, vil fokusere på streameren Peacock i sin nye rolle. Hendes udnævnelse understreger NBCUniversals forpligtelse til at styrke sin kommunikationsindsats på tværs af forskellige brands inden for underholdnings- og direkte-til-forbruger-divisionerne.

Simpao bringer et væld af erfaring til sin nye stilling, efter at have tjent i nøgleroller hos brancheførende virksomheder. Hos Apple ledede hun global public relations og kommunikation for Apple TV-appen og virksomhedens video- og sportsvirksomheder. I løbet af sin tid hos Apple overvågede Simpao store initiativer såsom lanceringen af ​​Apple TV+ og udviklingen af ​​streamingtjenester som Major League Soccers MLS Season Pass.

Inden Simpao kom til Apple, havde Simpao stillingen som vicepræsident for virksomhedskommunikation hos AMC Networks. Hendes embedsperiode hos Viacom strakte sig over et årti, hvor hun arbejdede i forskellige kommunikationsroller på tværs af internationale divisioner, BET Networks og Viacom corporate.

Simpaos ekspertise i at håndtere højprofilerede lanceringer og partnerskaber vil uden tvivl styrke NBCUniversals kommunikationsstrategier. Hendes omfattende baggrund inden for virksomhedskommunikation, kombineret med hendes dokumenterede track record i branchen, positionerer hende godt til succes i hendes nye rolle.

