Tidligere Apple-direktør Bernadette Simpao slutter sig til NBCUniversal for at drive strategisk kommunikation

NBCUniversal har valgt Bernadette Simpao, en tidligere public relations- og kommunikationschef hos Apple, til at fungere som senior vicepræsident for strategisk kommunikation. Med en dokumenteret track record i tech-industrien vil Simpao være baseret i New York og vil arbejde tæt sammen med det strategiske kommunikationsteam for NBCUniversals underholdnings- og direkte-til-forbruger-portefølje.

Simpaos primære fokus vil være på Peacock, NBCUniversals streamingtjeneste, som har vundet betydelig indpas i de seneste år. Ud over Peacock vil hun også låne sin ekspertise til at støtte initiativer på tværs af forskellige netværk, herunder NBC, Bravo, E!, Oxygen True Crime, SYFY, Universal Kids og USA Network.

Allison Rawlings, executive vice president for strategisk kommunikation hos NBCUniversal Media Group, vil være Simpaos direkte supervisor. Rawlings udtrykker begejstring for den nye tilføjelse til teamet og fremhæver Simpaos omfattende erfaring og hendes evne til at drive effektive kommunikationsstrategier.

Inden Simpao kom til NBCUniversal, havde Simpao nøglestillinger hos fremtrædende medievirksomheder. Hos Apple ledede hun det globale PR- og kommunikationsteam for Apple TV-appen og virksomhedens video- og sportsvirksomheder. Hendes ansvar spændte fra at administrere partnerskaber, såsom Major League Soccer og MLS Season Pass-streamingtjenesten, til at overvåge lanceringerne af Apple TV+, Apple News+ og Apple One.

Simpaos karriere omfatter også roller hos AMC Networks og Viacom, hvor hun udviklede og implementerede kommunikationsstrategier for forskellige divisioner, herunder den internationale division, BET Networks og Viacom corporate.

Ved at bringe Simpao ombord sigter NBCUniversal på at styrke sin strategiske kommunikationsindsats og yderligere øge sin tilstedeværelse i det konkurrenceprægede streaminglandskab. Med sin omfattende baggrund i teknologi- og medieindustrien er Simpao godt positioneret til at bidrage til den fortsatte succes for NBCUniversals underholdning og direkte-til-forbruger-tilbud.

