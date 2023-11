Oplev samarbejdsafspilningslister og mere i Apple Music med iOS 17.2

Apple Music har afsløret to spændende nye funktioner med udgivelsen af ​​iOS 17.2 (i øjeblikket i beta): samarbejdsafspilningslister og den automatiske "Favoritter"-afspilningsliste. Mens Spotify traditionelt har været kendt for sine sociale funktioner, indhenter Apple Music sig ved at introducere samarbejdsafspilningslister.

For at få adgang til den nye automatiske "Favoritter"-afspilningsliste, skal du blot navigere til Bibliotek > Afspilningslister i Apple Music og stryge ned, indtil du finder den autogenererede favoritafspilningsliste.

Men lad os dykke ned i hovedhøjdepunktet i iOS 17.2 – samarbejdsafspilningslister – og udforske, hvordan de fungerer.

For at begynde at bruge Apple Musics samarbejdsafspilningslister skal du sørge for at have iOS 17.2 beta installeret på din iPhone eller iPad. Når du har betaversionen kørende, skal du åbne Apple Music og følge disse trin:

1. Tryk på fanen 'Bibliotek' nederst, og vælg derefter 'Playlister'.

2. Vælg en afspilningsliste, som du har oprettet, eller opret en ny (bemærk venligst, at denne funktion i øjeblikket kun virker med dine egne afspilningslister, ikke med Apple Musics kurerede afspilningslister).

3. Tryk på ikonet med tre prikker, placeret i øverste højre hjørne af skærmen.

4. Vælg indstillingen 'Samarbejde', som skal være den anden mulighed fra toppen.

5. Du kan nu bestemme, om samarbejdspartnere skal godkendes eller ej.

6. Tryk på 'Start samarbejde' for at invitere folk til at deltage i din afspilningsliste.

7. For at administrere samarbejdsindstillingerne skal du vende tilbage til afspilningslisten og trykke på ikonet med tre prikker igen. Du finder muligheden 'Administrer samarbejde'.

Når du har aktiveret samarbejde, vil alle, du deler playlistelinket med, kunne redigere og omarrangere sange samt ændre navn og billede på afspilningslisten.

Denne nye funktion åbner spændende muligheder for musikopdagelse og deling med venner. Prøv det og lad os vide, hvad du synes i kommentarerne!

FAQ

Kan jeg bruge samarbejdsafspilningslister på Apple Music med iOS 17.2 beta?

Ja, du kan bruge samarbejdsafspilningslister på Apple Music med iOS 17.2 beta. Bare følg trinene beskrevet ovenfor for at komme i gang.

Kan jeg samarbejde med andre på Apple Musics kuraterede afspilningslister?

I øjeblikket fungerer den fælles afspilningsliste-funktion kun med afspilningslister, som du har oprettet. Du kan ikke samarbejde med andre på Apple Musics kuraterede afspilningslister.

Skal samarbejdspartnere godkendes?

Du har mulighed for at godkende samarbejdspartnere eller give dem mulighed for at begynde at samarbejde med det samme. Dette valg er op til afspilningslistens skaber.

Kan samarbejdspartnere redigere navnet og billedet af afspilningslisten?

Ja, når en person er blevet inviteret til at samarbejde om en afspilningsliste, kan de redigere navnet og billedet af afspilningslisten sammen med omarrangering og tilføjelse af sange.