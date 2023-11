Apple Music Classical: Udvid tilgængeligheden og forbedre lytteoplevelsen

Apple Music Classical fortsætter med at udvikle sig og imødekomme behovene hos klassisk musikentusiaster. Den seneste v1.1-opdatering, der er tilgængelig i App Store, bringer en spændende række af forbedringer frem, der sikrer en rig og fordybende musikalsk rejse.

En bemærkelsesværdig tilføjelse er det nye design, der er specielt skræddersyet til iPad-brugere. Med et optimeret layout, der udnytter det større display fuldt ud, har appen nu en navigationssidebjælke til problemfri navigation og en mediekontrolværktøjslinje for nem adgang under afspilning.

Mens klassisk musik kan tilgås via standardmusik-appbiblioteket, tilbyder Apple Music Classical et særskilt sæt designelementer, der er kurateret specifikt til klassiske entusiaster. Dette inkluderer en overflod af metadata til optagelser, der giver dybdegående information om komponister og dirigenter. Derudover tilbyder appen forbedrede søgefunktioner, der giver brugerne mulighed for at dykke ned i klassisk musik med større præcision. Specielt kurerede afspilningslister og anbefalinger bidrager yderligere til en personlig lytteoplevelse.

Apple Music Classical tilbyder også højkvalitetsstreaming af klassisk musik, der understøtter op til 192 kHz Hi-Res Lossless-lyd. Selvom det kræver en internetforbindelse, der altid er tændt, garanterer denne streamingfunktion uovertruffen lydgengivelse for de mest kræsne lyttere. Det er dog værd at bemærke, at offline download af sange til offline lytning ikke understøttes.

V1.1-udgivelsen markerer en væsentlig milepæl for Apple Music Classical, der repræsenterer den første store opdatering siden appens introduktion i maj. Tidligere opdateringer fokuserede primært på mindre fejlrettelser, mens denne seneste udgivelse udvider sin tilgængelighed til iPhone, iPad og Android-platforme, hvilket gør den tilgængelig for en bredere række af klassisk musikentusiaster.

FAQ:

Spørgsmål: Er Apple Music Classical tilgængelig på iPad?

A: Ja, den seneste v1.1-opdatering har optimeret appen til iPad, hvilket giver et nyt design og forbedret funktionalitet.

Sp.: Hvilke yderligere funktioner tilbyder Apple Music Classical?

A: Apple Music Classical giver rigere metadata, detaljerede oplysninger om komponister og dirigenter, finkornede søgefunktioner og særligt kuraterede afspilningslister og anbefalinger.

Sp: Kan jeg lytte til streaming i høj kvalitet på Apple Music Classical?

A: Ja, Apple Music Classical understøtter streaming af op til 192 kHz Hi-Res Lossless lyd, hvilket sikrer en enestående lytteoplevelse.

Sp: Kan jeg downloade sange til offlinelytning på Apple Music Classical?

A: Nej, appen kræver en internetforbindelse, der altid er tændt og understøtter ikke offline download af sange.