Apple Arcade: En omfattende guide til tilgængelige spil og seneste udgivelser

Apple Arcade, den abonnementsbaserede spiltjeneste fra Apple, har hurtigt udvidet sit bibliotek af spil siden lanceringen. Med tæt på 100 titler oprindeligt og nu over 200 tilgængelige spil tilbyder Apple Arcade et varieret udvalg af spil til iPhone, iPad, iPod touch, Mac og Apple TV.

For at udforske og downloade de nyeste spil kan brugere gå til fanen Arcade i App Store, rulle ned til bunden og vælge "Se alle spil." De nyeste udgivelser er typisk listet øverst på siden.

Den seneste udgivelse på Apple Arcade er My Talking Angela 2+, et populært virtuelt kæledyrsspil fra skaberne af My Talking Tom-franchisen. I dette spil hjælper spillerne Angela, en moderigtig kat, med at holde travlt i hendes storbyhjem med aktiviteter som dans, bagning og kampsport.

En anden nylig tilføjelse er Samba de Amigo: Party-To-Go, et rytmespil, der oprindeligt blev lanceret i arkader i 1999. Spillere kan ryste det med deres maracas og groove til 40 hitsange fra forskellige genrer, inklusive numre fra kunstnere som Lady Gaga og PSY.

finitet. er et håndlavet matchspil med begrænsede bevægelser, der udfordrer spillere til at tænke strategisk og lave smarte kampe. Klatre op på ranglisterne, lås op for specielle fliser og power-ups, og udforsk forskellige temaer i klassisk tilstand eller far vild i musikken med Tempo Mode.

Kingdoms: Merge & Build tilbyder en unik blanding af merge-2-gameplay og mekanik til opbygning af kongeriget. Spillere skal hjælpe prins Edward og hans venner med at genoprette et kongerige, der er blevet ødelagt af en mystisk magisk kraft. Tag ud på et magisk eventyr fyldt med quests, og opklar mysteriet bag kongerigets undergang.

Dette er blot nogle få eksempler på de spil, der er tilgængelige på Apple Arcade. Andre titler inkluderer Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon og Bold Moves+.

Det er værd at bemærke, at Apple Arcade er kompatibel med PS5 og Xbox trådløse controllere, hvilket giver spillerne mulighed for at nyde disse spil med deres foretrukne controller.

Apple Arcade fortsætter med at tilføje nye spil regelmæssigt, med opdateringer og udgivelser planlagt i de kommende måneder. Alene september forventes at se mere end 40 spilopdateringer og tre nye udgivelser.

Nyd det mangfoldige udvalg af spil, der er tilgængelige på Apple Arcade, og dyk ned i den spændende verden af ​​spil på Apple-enheder.

