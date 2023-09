Vi præsenterer iPhone 15 og iPhone 15 Plus: Nye funktioner og forbedringer

Apple har afsløret sine seneste smartphones, iPhone 15 og iPhone 15 Plus, der tilbyder forbedret ydeevne, nye farvemuligheder og en USB-C-port. Enhederne opretholder samme startpris som sidste års modeller, prissat til $799.

Både iPhone 15 og iPhone 15 Plus kommer med henholdsvis 6.1 tommer og 6.7 tommer skærme. Apple har annonceret, at den maksimale lysstyrke på disse skærme er blevet øget til 2000 nits, hvilket giver en mere levende seeroplevelse. Forudbestillinger til iPhone 15 begynder denne fredag, med den officielle lancering planlagt til den 22. september.

En iøjnefaldende egenskab ved de nye iPhones er deres stilfulde farvefinish. Apple har problemfrit indlejret farverne i hele glasset, hvilket resulterer i fantastiske og iøjnefaldende finish. iPhone 15 er tilgængelig i pink, gul grøn, blå og sort, og tilbyder brugerne en bred vifte af muligheder, der passer til deres personlige stil.

Kamerasystemet i iPhone 15-serien har også fået betydelige opgraderinger. Basismodellen kan nu prale af en 48-megapixel hovedsensor, der matcher mulighederne i sidste års iPhone 14 Pro-serie. Denne sensor muliggør 1x og 2x optisk zoom, sammen med det sædvanlige 0.5x ultravidde objektiv. Portrættilstand er også blevet forbedret for at levere bedre ydeevne i svagt lys, med den ekstra bonus, at den automatisk aktiveres, når du optager med hovedkameraet. Derudover kan brugere justere fokus efter at have taget et billede takket være funktionen til bevarelse af dybdekort.

iPhone 15 og iPhone 15 Plus er drevet af A16 Bionic-chippen, der har en seks-core CPU og 5-core GPU. Denne chip er den samme som den, der findes i iPhone 14 Pro-modellerne, hvilket sikrer enestående ydeevne og effektivitet. Batterilevetiden på iPhone 15 forbliver den samme som sin forgænger, mens iPhone 15 Plus giver endnu længere brugstid på grund af et større internt batteri. Opladning kan nu ske via den nye USB-C-port.

En anden bemærkelsesværdig tilføjelse til iPhone 15-serien er andengenerations Ultra-Wideband-chippen, som markant forbedrer rækkevidden og nøjagtigheden ved lokalisering af objekter. Precision Finding kan nu navigere brugere direkte til en person, ud over at lokalisere elementer med AirTags vedhæftet.

Med hensyn til sikkerhedsfunktioner har Apple udvidet sin Emergency SOS via Satellite-funktion til at dække vejhjælpssituationer. I USA kan AAA-medlemmer drage fordel af denne service. Emergency SOS-funktionen leveres gratis i de første to år efter køb af en iPhone 15; dog er priser ud over denne periode ikke blevet oplyst.

iPhone 15 og iPhone 15 Plus vil være tilgængelige til køb den 22. september, hvor iPhone 15 starter ved $799 og iPhone 15 Plus starter ved $899.

