Apple fornyer partnerskab med Qualcomm for 5G-modems

Apple har fornyet sit partnerskab med Qualcomm, hvilket sikrer, at forbrugerelektronikgiganten vil fortsætte med at bruge Qualcomms Snapdragon 5G Modem-RF Systems i sine smartphones indtil 2026. Denne meddelelse kommer på trods af Apples tidligere bestræbelser på at udvikle sine egne modemer og reducere sin afhængighed af Qualcomm.

Selvom Apple købte Intels kæmpende modemforretning i 2019 og forsynede virksomheden med de nødvendige ressourcer til at skabe sine egne modemer, ser det ud til, at Apples uafhængige modemudvikling endnu ikke er nået ud i livet. Aftalen med Qualcomm indikerer, at Apple stadig er afhængig af eksterne leverandører for at opfylde deres modembehov.

At udvikle sine egne modemer ville have givet Apple mulighed for at omgå omkostningerne og royalties forbundet med Qualcomms komponenter, hvilket potentielt ville øge virksomhedens rentabilitet. Men ved at forny sit partnerskab med Qualcomm, sikrer Apple, at det har en backup-plan, hvis dets uafhængige modemudvikling ikke skrider så hurtigt frem som forventet.

Selvom den nye aftale er ikke-eksklusiv, hvilket betyder, at Apple stadig kan bruge sine egne modemer eller dem fra andre leverandører, understreger den virksomhedens fortsatte afhængighed af Qualcomm for sin modemteknologi. Apple er en betydelig kunde for Qualcomm, hvor både Apple og Samsung tegner sig for 10 % eller mere af Qualcomms konsoliderede omsætning i regnskabsåret 2022.

Timingen af ​​annonceringen er bemærkelsesværdig, da den kommer lige før Apples årlige iPhone-begivenhed, hvor selskabet forventes at afsløre sin nye iPhone 15. Da det er usandsynligt, at denne kommende lineup af smartphones vil inkorporere Apples egenudviklede modem, det forventes, at de vil bruge Qualcomms 5G-modem og RF-frontend.

Kilder: Qualcomm

Definitioner:

– Snapdragon 5G Modem-RF-systemer: Qualcomms udvalg af 5G-modem- og radiofrekvenssystemer, der bruges i smartphones og anden elektronik.

– Modem: En enhed, der gør det muligt for enheder at oprette forbindelse til internettet eller andre netværk ved at transmittere og modtage data.

– RF Front End: Kredsløbet i en enhed, der håndterer transmission og modtagelse af radiofrekvenssignaler.

– Royalties: Gebyrer betalt af en virksomhed for at bruge en anden virksomheds intellektuelle ejendom eller teknologier.