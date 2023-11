Ny San Jose-udgave af Monopoly udgivet, der fejrer lokale vartegn og historie

Den meget ventede San Jose-udgave af Monopoly blev officielt udgivet den 20. november 2023 med en særlig begivenhed afholdt i det ikoniske Winchester Mystery House. Denne unikke version af det klassiske brætspil hylder den rige historie og vartegn i San Jose, og fanger essensen af ​​byen i generationer fremover.

Spillepladen har en række bemærkelsesværdige lokale vartegn og virksomheder, inklusive Winchester Mystery House og Original Joe's, som indtager de eftertragtede steder, der typisk ville være Boardwalk og Park Place. Andre populære destinationer på tavlen inkluderer Santana Row, San Pedro Square, Plaza de Cesar Chavez og Tech Interactive.

San Jose borgmester Matt Mahan udtrykte sin begejstring over udgivelsen og udtalte, at spillet giver en vidunderlig mulighed for at fejre byens historie og kultur. Han fremhævede vigtigheden af ​​at bevare lokale vartegn og sikre, at de mindes på en så unik måde.

San Jose-udgaven af ​​Monopoly kan nu købes hos forskellige forhandlere, inklusive Amazon og CVS, for $39.95. Spillet blev skabt af Top Trumps og licenseret af Hasbro, hvilket garanterer en høj kvalitet og fornøjelig spiloplevelse.

FAQ:

Q: Hvor kan jeg købe San Jose-udgaven af ​​Monopoly?

A: Spillet kan købes hos forhandlere som Amazon og CVS.

Q: Hvor meget koster spillet?

A: San Jose-udgaven af ​​Monopoly er prissat til $39.95.

Spørgsmål: Hvilke vartegn er med på spillepladen?

A: Winchester Mystery House, Original Joe's, Santana Row, San Pedro Square, Plaza de Cesar Chavez og Tech Interactive er blandt vartegnene, der er inkluderet i spillet.

Q: Hvilket firma har lavet spillet?

A: San Jose-udgaven af ​​Monopoly blev skabt af Top Trumps og licenseret af Hasbro.

kilder:

– [Amazon](https://www.amazon.com/)

– [CVS](https://www.cvs.com/)