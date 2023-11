En omfattende analyse af cyberstalking: Faktorer, der påvirker vold og offer

Den stigende udbredelse af digitale teknologier og internettet har givet anledning til en ny form for personlig indtrængen kendt som cyberstalking. Cyberstalking er defineret som den gentagne og uønskede elektroniske kommunikation, der forårsager frygt og angst hos ofrene. Selvom det måske ikke involverer fysisk vold som offline stalking, kan det have alvorlige følelsesmæssige og psykologiske konsekvenser. Med mere end 1.3 millioner mennesker, der oplever cyberstalking hvert år, er det afgørende at forstå de faktorer, der bidrager til denne form for ofre.

En nylig undersøgelse udført af en forsker ved Sam Houston State University (SHSU) dykkede ned i forskningen om cyberstalking for at identificere de faktorer, der er forbundet med både overgreb og offer. Undersøgelsen undersøgte næsten 60 undersøgelser udført mellem 2002 og 2022, hovedsageligt udført i USA, men også i andre lande som Australien, Belgien, Spanien, Tyrkiet, Canada, Chile, Egypten, England og Portugal. Deltagerne omfattede både voksne og unge.

Undersøgelsen anvendte en tre-niveau meta-analytisk tilgang til at identificere den relative validitet af prædiktorer relateret til sociodemografiske faktorer, baggrundserfaringer, risikofaktorer og beskyttende domæner. Resultaterne af undersøgelsen afslørede, at baggrundsdomænet havde den mest signifikante indflydelse på cyberstalking begået og offer, efterfulgt af risikodomænet. De sociodemografiske og beskyttende domæner havde dog ikke en signifikant effekt.

Undersøgelsen fandt også, at personer, der engagerer sig i cyber-aggressiv adfærd, risikerer at blive cyberstalket eller gengældt af ofre. Krænkende oplevelser, både online og offline, var stærkt korreleret med cyberstalking-offer. Personlighed og psykologiske træk, såsom stress, angst og depression, såvel som risikable relationelle træk, såsom snydadfærd og romantisk jalousi, var forbundet med både begåelse og offer for cyberstalking.

Disse resultater kan give værdifuld indsigt i udviklingen af ​​forebyggelsesstrategier til håndtering af cyberstalking. Ved at forstå de faktorer, der bidrager til cyberstalking, kan institutioner og regeringer allokere begrænsede ressourcer effektivt og målrette forebyggelsesindsatsen, hvor der er størst behov for dem. Forebyggelsesstrategier bør tage højde for overlapningen mellem offlinevold og cybervold samt de baggrundsfaktorer, der øger risikoen for vold og offer.

FAQ

Hvad er cyberstalking?

Cyberstalking refererer til den gentagne og uønskede elektroniske kommunikation, der forårsager frygt og angst hos ofrene. Det involverer brug af teknologi, såsom internettet, til at chikanere, intimidere eller true enkeltpersoner.

Hvor almindeligt er cyberstalking?

Ifølge det amerikanske justitsministerium oplever mere end 1.3 millioner mennesker cyberstalking årligt. Den udbredte brug af digitale teknologier og internettet har bidraget til stigningen i cyberstalking-hændelser.

Hvad er faktorerne forbundet med cyberstalking?

Undersøgelsen identificerede flere faktorer forbundet med cyberstalking, herunder baggrundserfaringer, risikofaktorer og visse personligheds- og psykologiske træk. Krænkende oplevelser, både online og offline, var stærkt korreleret med cyberstalking-offer.

Hvordan kan disse resultater hjælpe med at forhindre cyberstalking?

Forståelse af de faktorer, der bidrager til cyberstalking, kan danne grundlag for udviklingen af ​​forebyggelsesstrategier. Ved at målrette mod de overlappende faktorer mellem offline vold og cybervold kan forebyggelsesindsatsen være mere effektiv til at håndtere cyberstalking og beskytte potentielle ofre.