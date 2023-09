Hisense ULED X TV: En revolution inden for baggrundsbelysningsteknologi

Hisense ULED X TV revolutionerer den måde, vi oplever baggrundsbelysningsteknologi på. Et af hovedproblemerne med baggrundsbelysning er, at det kan sive igennem, udvaske de sorte og skabe glorier omkring lyse genstande. TV-producenter har forsøgt at løse dette problem ved at bruge LED-lys, der kan slukkes bag områder, der er beregnet til at være sorte. Denne teknik, kendt som dæmpningszoner, har haft blandede resultater, hvilket ofte har ført til tonale artefakter og ufuldkommen justering.

Hisense ULED X TV har dog en anden tilgang. Med sine 20,000 mini-LED-baggrundsbelysninger opdelt i 5,000 dæmpningszoner tilbyder dette TV et større antal zoner end de fleste andre modeller på markedet. Resultatet er en bemærkelsesværdig forbedring i billedkvalitet og præcision. De sorte er meget mørkere, og farverne er rige og levende.

Med hensyn til sammenligning anses LCD-tv generelt for bedre end OLED'er til godt oplyste rum. ULED X TV tilbyder dog imponerende sorte niveauer, minimal blomstring og dyb farvemætning, hvilket gør det umuligt at skelne fra OLED-tv'er i mange aspekter. Derudover skinner ULED X, når det kommer til maksimal lysstyrke, og overgår de fleste LCD-tv'er.

Under en grundig gennemgang imponerede ULED X TV konsekvent med sin billedkvalitet, og overgik selv nogle af de bedste TV'er på markedet. Indhold af høj kvalitet med kodning med høj dynamisk rækkevidde viste ULED X's muligheder, med størstedelen af ​​scenerne foretrukket frem for en førende konkurrent.

Der er dog nogle ulemper at overveje. ULED X's stemmestyring er begrænset, og dens Vidaa-operativsystem tilbyder muligvis ikke samme niveau af app-understøttelse som Android TV. For dem, der er afhængige af specifikke apps, er det tilrådeligt at tjekke tilgængeligheden, før du køber ULED X.

Samlet set tilbyder Hisense ULED X TV et betydeligt fremskridt inden for baggrundsbelysningsteknologi. Dens enestående billedkvalitet, imponerende sortniveauer og levende farver gør den til en topudfordrer på tv-markedet. Selvom det kan have nogle begrænsninger, fortjener det bestemt anerkendelse som et af de bedste tv'er, der er tilgængelige i øjeblikket.

